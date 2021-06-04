***UNLU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***UNLU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [UNLU]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarÜnlü Yatırım Holding payları, 07/06/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Mali, BIST Holding ve Yatırım ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 175.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %26 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiUNLU YATIRIM HOLDING XUTUM 07/06/2021UNLU YATIRIM HOLDING XTUMY 07/06/2021UNLU YATIRIM HOLDING XYLDZ 07/06/2021UNLU YATIRIM HOLDING XHARZ 07/06/2021UNLU YATIRIM HOLDING XUMAL 07/06/2021UNLU YATIRIM HOLDING XHOLD 07/06/2021UNLU YATIRIM HOLDING XSIST 07/06/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940193BIST