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***UNLU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

04.06.2021 17:06



***UNLU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Ünlü Yatırım Holding payları, 07/06/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Mali, BIST Holding ve Yatırım ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 175.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %26 olarak dikkate alınacaktır.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
UNLU YATIRIM HOLDING XUTUM 07/06/2021
UNLU YATIRIM HOLDING XTUMY 07/06/2021
UNLU YATIRIM HOLDING XYLDZ 07/06/2021
UNLU YATIRIM HOLDING XHARZ 07/06/2021
UNLU YATIRIM HOLDING XUMAL 07/06/2021
UNLU YATIRIM HOLDING XHOLD 07/06/2021
UNLU YATIRIM HOLDING XSIST 07/06/2021



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940193


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DOBUR 13,90 2.815.566 % 9,97  
RODRG 15,56 1.973.354 % 9,96  
FRIGO 23,22 44.438.664 % 9,94  
BOBET 4,23 368.617.254 % 9,87  
ICBCT 5,39 7.213.998 % 8,89  
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Riyal 2,3034 2,3150 % -0,44  
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Altın Ons 1.894 1.894 23,53  
Altın Gr. 528 528 4,29  
Cumhuriyet 3.484 3.536 13,00  
Tam 3.468 3.557 14,64  
Yarım 1.676 1.721 7,09  
Çeyrek 841 860 3,54  
Gümüş.Ons 27,79 27,82 0,37  
Gümüş Gr. 7,74 7,75 0,07  
B. Petrol 71,56 71,56 0,25  
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