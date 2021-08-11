***UNLU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2021 17:46
***UNLU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [UNLU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UNLU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957326
BIST
18:051.412
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
|| -25,50
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.410
18:058,6571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0585
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
18:0510,1683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0746
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1907
En Düşük
10,0616
18:05486,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 8,59
|Açılış
|: 486,15
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
486,41
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARKA
|5,06
|3.145.063
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.461.336
|% 9,99
|
|VKING
|6,29
|13.267.843
|% 9,97
|
|KLKIM
|14,06
|254.188.475
|% 9,93
|
|KARYE
|13,06
|93.592.109
|% 9,93
|
|EDATA
|15,75
|31.734.558
|% -10,00
|
|KTSKR
|38,58
|106.545.677
|% -9,99
|
|RODRG
|16,06
|12.720.836
|% -9,98
|
|ISBIR
|4.326,30
|2.557.073
|% -9,96
|
|IDGYO
|3,63
|402.055
|% -9,93
|
|KRDMD
|7,90
|2.036.950.737
|% -1,37
|
|GARAN
|8,97
|1.619.760.218
|% -1,54
|
|EREGL
|19,17
|1.207.255.382
|% -2,74
|
|SISE
|8,35
|1.181.313.677
|% -0,48
|
|GENIL
|15,17
|1.078.660.370
|% -3,56
|
|KRDMD
|7,90
|2.036.950.737
|% -1,37
|
|YKBNK
|2,42
|463.900.578
|% -2,81
|
|GARAN
|8,97
|1.619.760.218
|% -1,54
|
|SISE
|8,35
|1.181.313.677
|% -0,48
|
|EKGYO
|1,83
|254.544.789
|% -1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6553
|8,6571
|% 0,68
|
|Euro
|10,1596
|10,1683
|% 0,74
|
|Sterlin
|11,9696
|12,0297
|% 1,01
|
|Frank
|9,3588
|9,4152
|% 0,96
|
|Riyal
|2,3014
|2,3130
|% 0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|19,01
|
|Altın Gr.
|486
|486
|8,59
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,50
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,08
|
|B. Petrol
|70,26
|70,26
|-0,37
|