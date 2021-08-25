***UNLU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.08.2021 10:32
***UNLU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [UNLU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UNLU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960366
BIST
10:421.470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,32
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
|
1.471
En Düşük
1.464
10:428,3854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0117
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4231
En Düşük
8,3625
10:429,8467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0465
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9110
En Düşük
9,8227
10:42483,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,42
|Açılış
|: 483,18
|
|Önceki Kapanış
|: 486,76
|
488,00
En Düşük
482,12
BIST En Aktif Hisseler10:42
|GESAN
|27,34
|179.501.125
|% 9,98
|
|BALAT
|5,68
|414.498
|% 9,86
|
|PENTA
|85,00
|6.535.273
|% 9,25
|
|KTSKR
|58,70
|16.937.794
|% 8,70
|
|DARDL
|2,91
|13.296.526
|% 8,18
|
|SUMAS
|86,70
|70.574
|% -9,55
|
|EMNIS
|19,86
|34.596
|% -5,43
|
|AGYO
|4,34
|10.739.647
|% -4,62
|
|UNLU
|4,95
|1.798.130
|% -4,44
|
|MMCAS
|5,62
|10.521
|% -4,42
|
|GARAN
|9,65
|492.957.521
|% 1,05
|
|BRLSM
|12,85
|312.631.229
|% 6,11
|
|THYAO
|12,86
|215.842.320
|% 0,39
|
|PETKM
|6,10
|185.583.094
|% 0,99
|
|GESAN
|27,34
|179.501.125
|% 9,98
|
|GARAN
|9,65
|492.957.521
|% 1,05
|
|ODAS
|1,44
|57.153.417
|% 0,70
|
|PETKM
|6,10
|185.583.094
|% 0,99
|
|YKBNK
|2,60
|68.867.809
|% 0,78
|
|MRGYO
|1,11
|28.154.975
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3828
|8,3854
|% -0,14
|
|Euro
|9,8434
|9,8467
|% -0,47
|
|Sterlin
|11,4630
|11,5205
|% -0,26
|
|Frank
|9,1328
|9,1878
|% -0,30
|
|Riyal
|2,2279
|2,2390
|% -0,18
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-8,21
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-3,51
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,05
|
|B. Petrol
|70,25
|70,25
|-0,16
|