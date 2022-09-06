***UNLU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2022 12:10
***UNLU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UNLU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060486
BIST
12:303.347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -11,00
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
12:3018,2402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0245
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2402
En Düşük
18,1962
12:3018,1581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0648
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0825
12:301.003,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,94
|Açılış
|: 1.003,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler12:30
|INVEO
|18,59
|175.909.961
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|94.417.974
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|717.395
|% 9,95
|
|VKING
|7,64
|6.928.680
|% 9,93
|
|ZRGYO
|4,12
|84.391.799
|% 9,87
|
|MTRKS
|38,52
|8.823.776
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.260.473
|% -9,95
|
|BJKAS
|7,42
|150.421.164
|% -7,94
|
|ULUSE
|120,50
|14.931.560
|% -6,95
|
|COSMO
|36,20
|263.319
|% -6,70
|
|YKBNK
|8,07
|5.727.897.183
|% -0,49
|
|EREGL
|32,00
|5.288.675.798
|% 3,29
|
|AKBNK
|14,73
|3.843.945.620
|% 3,81
|
|KRDMD
|13,72
|3.112.098.989
|% 6,52
|
|SISE
|25,88
|2.979.214.543
|% 0,54
|
|YKBNK
|8,07
|5.727.897.183
|% -0,49
|
|EKGYO
|4,41
|2.650.736.646
|% 0,68
|
|AKBNK
|14,73
|3.843.945.620
|% 3,81
|
|ISCTR
|10,01
|2.361.202.489
|% 3,84
|
|KRDMD
|13,72
|3.112.098.989
|% 6,52
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2137
|18,2402
|% 0,13
|
|Euro
|18,1438
|18,1581
|% 0,36
|
|Sterlin
|21,0367
|21,1422
|% 0,53
|
|Frank
|18,5100
|18,6215
|% -0,06
|
|Riyal
|4,8350
|4,8592
|% 0,06
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|1,15
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|1,22
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|7,00
|
|Tam
|6.771
|6.823
|11,00
|
|Yarım
|3.299
|3.337
|6,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.670
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,34
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,08
|
|B. Petrol
|93,61
|93,61
|-2,13
|