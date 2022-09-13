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***UNLU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

13.09.2022 12:36
***UNLU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***UNLU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [UNLU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

UNLU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062553


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ROYAL 6,93 2.224.495 % 10,00  
NTHOL 13,53 147.010.304 % 10,00  
HKTM 42,72 70.123.457 % 9,99  
RODRG 36,54 2.380.508 % 9,99  
COSMO 39,64 816.425 % 9,99  
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15:02 Alış Satış %  
Dolar 18,2425 18,2485 % 0,18  
Euro 18,5623 18,5685 % 0,65  
Sterlin 21,3423 21,4494 % 0,52  
Frank 19,1231 19,2383 % 0,47  
Riyal 4,8385 4,8628 % 0,05  
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15:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.729 4,40  
Altın Gr. 1.015 1.015 3,91  
Cumhuriyet 6.794 6.897 25,00  
Tam 6.822 6.872 16,00  
Yarım 3.324 3.360 10,00  
Çeyrek 1.667 1.679 3,00  
Gümüş.Ons 19,85 19,88 0,07  
Gümüş Gr. 11,66 11,68 0,05  
B. Petrol 95,26 95,26 1,26  
Seans Raporu 15:02
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