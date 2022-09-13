***UNLU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 12:36
***UNLU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UNLU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062553
BIST
15:023.658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 9,14
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.568
15:0218,2485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0334
|Açılış
|: 18,3330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2485
En Düşük
18,2119
15:0218,5685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1198
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,4317
15:021.014,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,04
|Açılış
|: 1.014,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.015,64
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler15:02
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|147.010.304
|% 10,00
|
|HKTM
|42,72
|70.123.457
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|2.380.508
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|816.425
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|50.186.630
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|KLNMA
|20,68
|5.173.731
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,97
|865.998
|% -9,73
|
|AKBNK
|18,38
|10.314.598.933
|% 4,97
|
|YKBNK
|9,62
|9.490.737.144
|% -0,72
|
|ISCTR
|12,06
|8.336.088.231
|% -3,90
|
|THYAO
|76,10
|7.661.399.682
|% 1,53
|
|EREGL
|33,50
|6.124.049.877
|% 0,30
|
|YKBNK
|9,62
|9.490.737.144
|% -0,72
|
|EKGYO
|5,25
|3.809.244.135
|% -1,87
|
|ISCTR
|12,06
|8.336.088.231
|% -3,90
|
|AKBNK
|18,38
|10.314.598.933
|% 4,97
|
|KRDMD
|16,30
|5.040.008.160
|% 6,47
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2425
|18,2485
|% 0,18
|
|Euro
|18,5623
|18,5685
|% 0,65
|
|Sterlin
|21,3423
|21,4494
|% 0,52
|
|Frank
|19,1231
|19,2383
|% 0,47
|
|Riyal
|4,8385
|4,8628
|% 0,05
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|4,40
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|3,91
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.897
|25,00
|
|Tam
|6.822
|6.872
|16,00
|
|Yarım
|3.324
|3.360
|10,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.679
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,88
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,05
|
|B. Petrol
|95,26
|95,26
|1,26
|
Seans Raporu
15:02
daha fazla
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15:17INVEO
Yüzde 5.86 oranında artışla 22.78 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 772, 939 adet işlem
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15:16FRIGO
Yüzde 9.19 oranında artışla 4.99 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 792, 412 adet işlem
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15:15XU100
Endeks 3, 653 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 97, 184.00 milyon TL de
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15:15VAKFN
Yüzde 9.42 oranında artışla 3.95 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 875, 911 adet işlem
-
15:14FRIGO
Yüzde 8.97 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 745, 528 adet işlem