***UNLU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.09.2022 10:05
***UNLU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UNLU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065098
BIST
11:213.269
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -12,78
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.262
11:2118,4540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0400
|Açılış
|: 18,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4589
En Düşük
18,4086
11:2117,9157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0721
|Açılış
|: 17,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9173
En Düşük
17,6343
11:21975,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,59
|Açılış
|: 975,74
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler11:21
|GRNYO
|4,62
|4.046.964
|% 10,00
|
|ELITE
|27,60
|41.207.618
|% 9,96
|
|ULKER
|23,94
|122.000.949
|% 9,92
|
|TEKTU
|2,16
|60.490.233
|% 9,64
|
|GMTAS
|3,82
|50.114.438
|% 8,83
|
|PINSU
|5,85
|23.015.573
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|172.403.418
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|676.960
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|105.823.527
|% -9,97
|
|INVEO
|19,97
|38.889.680
|% -9,96
|
|THYAO
|69,55
|1.140.974.617
|% -1,83
|
|SASA
|64,25
|1.121.459.205
|% 3,80
|
|HEKTS
|53,20
|746.858.472
|% 5,14
|
|VESTL
|38,00
|638.811.181
|% 6,26
|
|ASELS
|30,56
|561.666.956
|% 1,53
|
|SKBNK
|2,28
|255.522.634
|% -9,88
|
|ZOREN
|4,78
|355.805.101
|% 6,94
|
|EKGYO
|3,92
|273.014.198
|% -1,26
|
|YKBNK
|6,71
|403.692.981
|% -3,31
|
|ISCTR
|7,50
|397.554.870
|% -4,21
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4428
|18,4540
|% 0,22
|
|Euro
|17,8869
|17,9157
|% 0,40
|
|Sterlin
|19,7105
|19,8094
|% -1,09
|
|Frank
|18,6691
|18,7816
|% -0,04
|
|Riyal
|4,8934
|4,9179
|% 0,29
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|2,60
|
|Altın Gr.
|976
|976
|3,05
|
|Cumhuriyet
|6.635
|6.735
|14,00
|
|Tam
|6.676
|6.758
|-4,00
|
|Yarım
|3.245
|3.304
|3,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.649
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,73
|18,75
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,35
|84,35
|-0,68
|
Seans Raporu
11:21
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