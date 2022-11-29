***UNLU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2022 10:50
***UNLU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UNLU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082845
BIST
10:424.879
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -44,43
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.879
10:4218,6378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6908
En Düşük
18,5952
10:4219,3542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0958
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,4087
En Düşük
19,2462
10:421.049,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 7,39
|Açılış
|: 1.049,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.052,51
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler10:42
|BFREN
|3.800,10
|51.220.197
|% 10,00
|
|SNICA
|29,32
|681.908.633
|% 9,98
|
|TETMT
|291,90
|18.011.207
|% 9,98
|
|VANGD
|6,62
|6.834.519
|% 9,97
|
|ALFAS
|151,30
|208.006.569
|% 9,96
|
|PRDGS
|15,66
|28.546.738
|% -10,00
|
|SEGYO
|3,17
|37.540.859
|% -9,94
|
|BAYRK
|9,74
|29.056.925
|% -7,77
|
|HUNER
|13,00
|35.308.549
|% -7,28
|
|EUREN
|70,85
|118.866.018
|% -6,65
|
|SISE
|39,86
|2.335.705.644
|% -1,14
|
|THYAO
|114,90
|1.944.024.974
|% -0,17
|
|KOZAL
|350,20
|1.138.766.948
|% 5,04
|
|PETKM
|17,88
|1.048.637.424
|% -2,03
|
|KRDMD
|14,57
|928.135.332
|% 1,82
|
|EKGYO
|6,97
|689.624.076
|% 0,72
|
|SKBNK
|2,74
|234.964.655
|% 0,37
|
|YKBNK
|11,85
|826.331.128
|% -0,42
|
|TSKB
|4,03
|272.256.841
|% 0,75
|
|ISCTR
|10,29
|673.989.697
|% -0,39
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6338
|18,6378
|% 0,06
|
|Euro
|19,3486
|19,3542
|% 0,50
|
|Sterlin
|22,2908
|22,4026
|% 0,47
|
|Frank
|19,5728
|19,6907
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9431
|4,9679
|% 0,02
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|14,31
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.050
|7,48
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-21,00
|
|Tam
|7.012
|7.079
|43,00
|
|Yarım
|3.401
|3.461
|21,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.730
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,24
|21,27
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|12,68
|12,70
|0,15
|
|B. Petrol
|85,30
|85,30
|1,41
|
Seans Raporu
10:42
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10:57SASA
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10:56XU100
Endeks 4, 885 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 78 altında . İşlem hacmi 21, 997.00 milyon TL de
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10:56IEYHO
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10:55MEGAP
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10:55MEGAP
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