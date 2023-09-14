***UNLU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.09.2023 10:00
***UNLU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [UNLU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UNLU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194730
BIST
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10:397.975
En Düşük
|Değişim
|: -0,49%
|| -39,16
|Açılış
|: 8.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.014
|
7.960
En Yüksek
8.047
10:3926,9526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0169
|Açılış
|: 26,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9450
|
27,3445
En Düşük
26,8173
10:3928,9833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0639
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
29,3961
En Düşük
28,8048
10:391.651,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,26
|Açılış
|: 1.651,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
|
1.679,24
En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler10:37
|ELITE
|39,60
|28.200.942
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|23.672.572
|% 10,00
|
|EBEBK
|82,25
|177.567.633
|% 9,96
|
|QNBFB
|202,00
|3.538.232
|% 9,96
|
|ULAS
|20,76
|2.730.501
|% 9,84
|
|SNPAM
|33,44
|1.585.190
|% -9,96
|
|OFSYM
|71,50
|70.830.198
|% -8,27
|
|TATEN
|54,00
|125.370.464
|% -8,24
|
|KZGYO
|36,56
|266.259.850
|% -7,54
|
|AYCES
|445,50
|46.870.570
|% -7,53
|
|SASA
|51,55
|1.074.750.715
|% 3,72
|
|THYAO
|231,60
|1.026.059.826
|% -0,04
|
|SISE
|55,30
|959.685.950
|% 0,09
|
|ENKAI
|37,30
|703.872.000
|% 0,97
|
|ASTOR
|136,50
|642.847.516
|% 0,15
|
|KATMR
|2,01
|114.635.639
|% -3,37
|
|ZOREN
|4,80
|223.265.376
|% -0,21
|
|SKBNK
|5,51
|250.064.228
|% 0,18
|
|AKGRT
|6,22
|222.035.883
|% 2,64
|
|YKBNK
|16,10
|555.856.747
|% -1,47
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9473
|26,9535
|% 0,07
|
|Euro
|28,9772
|28,9848
|% 0,23
|
|Sterlin
|33,5467
|33,7149
|% -0,00
|
|Frank
|30,0594
|30,2405
|% 0,12
|
|Riyal
|7,1632
|7,1991
|% 0,04
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|-2,14
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.652
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|11.281
|11.452
|19,00
|
|Tam
|11.003
|11.091
|-14,00
|
|Yarım
|5.519
|5.569
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.784
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,52
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|19,49
|19,51
|-0,28
|
|B. Petrol
|92,49
|92,49
|0,61
|
Seans Raporu
10:37
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