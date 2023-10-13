***UNLU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2023 12:19
***UNLU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UNLU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205783
BIST
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14:378.135
En Düşük
|Değişim
|: -1,50%
|| -124,12
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.088
En Yüksek
8.242
14:3727,8002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0745
|Açılış
|: 27,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,8897
En Düşük
27,6781
14:3729,2886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0179
|Açılış
|: 29,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4513
En Düşük
29,1779
14:371.692,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 26,22
|Açılış
|: 1.692,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.692,80
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler14:37
|AYCES
|465,30
|28.184.627
|% 10,00
|
|BMSTL
|53,90
|49.686.664
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|236.513.514
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|44.149.532
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.208,70
|44.796.972
|% 9,99
|
|EMNIS
|76,55
|1.322.947
|% -9,99
|
|CASA
|147,50
|18.158.725
|% -9,95
|
|SNKRN
|31,70
|4.016.957
|% -9,69
|
|TETMT
|2.115,00
|10.492.175
|% -9,54
|
|OTTO
|353,00
|1.722.776
|% -9,49
|
|BRSAN
|994,90
|3.330.010.059
|% 0,67
|
|THYAO
|220,90
|3.203.936.649
|% -1,87
|
|PETKM
|24,14
|2.722.388.550
|% 3,16
|
|ASELS
|43,34
|2.463.046.776
|% 0,56
|
|YKBNK
|18,79
|2.442.217.930
|% -2,94
|
|ZOREN
|6,34
|1.177.347.957
|% 0,16
|
|EKGYO
|7,75
|1.422.477.177
|% -2,27
|
|YKBNK
|18,79
|2.442.217.930
|% -2,94
|
|PETKM
|24,14
|2.722.388.550
|% 3,16
|
|ODAS
|13,37
|1.256.897.943
|% -1,18
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7957
|27,8002
|% 0,27
|
|Euro
|29,2788
|29,2886
|% 0,06
|
|Sterlin
|33,7401
|33,9093
|% 0,24
|
|Frank
|30,5087
|30,6925
|% 0,35
|
|Riyal
|7,3884
|7,4254
|% 0,24
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|26,02
|
|Altın Gr.
|1.692
|1.692
|26,05
|
|Cumhuriyet
|11.677
|11.853
|67,00
|
|Tam
|11.441
|11.525
|98,00
|
|Yarım
|5.738
|5.785
|50,00
|
|Çeyrek
|2.860
|2.892
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,30
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|19,83
|19,86
|0,38
|
|B. Petrol
|89,07
|89,07
|3,07
|