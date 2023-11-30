***UNLU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2023 10:07
***UNLU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UNLU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221080
BIST
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10:168.005
En Düşük
|Değişim
|: -0,05%
|| -4,21
|Açılış
|: 8.008
|
|Önceki Kapanış
|: 8.009
|
8.002
En Yüksek
8.025
10:1628,9361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0067
|Açılış
|: 28,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9568
En Düşük
28,8648
10:1631,8006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0369
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7000
|
31,8655
En Düşük
31,6971
10:161.902,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,01
|Açılış
|: 1.901,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,40
|
1.905,31
En Düşük
1.897,24
BIST En Aktif Hisseler10:16
|BINHO
|294,25
|969.198.530
|% 10,00
|
|EKOS
|27,28
|30.153.348
|% 10,00
|
|VBTYZ
|170,50
|139.097.373
|% 10,00
|
|BRMEN
|5,29
|1.207.950
|% 9,98
|
|DIRIT
|7,92
|133.832
|% 8,49
|
|LIDER
|175,80
|15.270.469
|% -9,98
|
|SMART
|33,28
|8.606.275
|% -9,96
|
|HURGZ
|5,19
|2.590.594
|% -9,90
|
|QNBFB
|237,00
|1.063.182
|% -9,80
|
|ISBTR
|560.000,00
|560.000
|% -8,94
|
|THYAO
|255,00
|1.241.480.787
|% 0,00
|
|BINHO
|294,25
|969.198.530
|% 10,00
|
|SASA
|50,00
|438.702.729
|% -2,15
|
|DAPGM
|38,52
|345.442.901
|% -5,68
|
|TUPRS
|154,40
|314.690.064
|% -0,32
|
|EKGYO
|7,48
|189.308.977
|% 1,08
|
|GSRAY
|7,97
|106.356.670
|% -2,92
|
|ISCTR
|22,10
|272.153.708
|% 0,73
|
|YKBNK
|19,31
|229.100.919
|% -0,16
|
|DAPGM
|38,52
|345.442.901
|% -5,68
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9244
|28,9361
|% 0,02
|
|Euro
|31,7716
|31,8006
|% 0,12
|
|Sterlin
|36,6260
|36,8097
|% 0,08
|
|Frank
|33,0202
|33,2192
|% 0,20
|
|Riyal
|7,6901
|7,7286
|% 0,05
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,05
|25,10
|% 0,66
|
|Platin
|937,26
|938,57
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.021,02
|1.025,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,19
|83,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.044,28
|2.044,53
|% 0,66
|