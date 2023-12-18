***UNLU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.12.2023 17:33
***UNLU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UNLU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226608
BIST
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18:007.790
En Düşük
|Değişim
|: -2,54%
|| -203,43
|Açılış
|: 7.958
|
|Önceki Kapanış
|: 7.994
|
7.782
En Yüksek
8.010
18:0029,0643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0852
|Açılış
|: 29,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0676
En Düşük
28,8490
18:0031,7936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1657
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5800
|
31,7936
En Düşük
31,4643
18:001.890,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 9,69
|Açılış
|: 1.890,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880,55
|
1.894,62
En Düşük
1.871,58
BIST En Aktif Hisseler18:00
|YBTAS
|136.125,00
|6.162.925
|% 10,00
|
|SNPAM
|161,70
|9.788.822
|% 10,00
|
|QNBFB
|234,70
|7.584.628
|% 9,98
|
|SAFKR
|35,54
|112.983.744
|% 9,96
|
|METUR
|14,94
|22.476.789
|% 9,93
|
|GUBRF
|324,00
|1.052.359.892
|% -10,00
|
|KONKA
|47,88
|378.302.966
|% -10,00
|
|KLNMA
|31,16
|6.329.580
|% -9,99
|
|LINK
|178,40
|14.534.923
|% -9,99
|
|MRGYO
|7,75
|57.326.829
|% -9,99
|
|ISCTR
|24,66
|7.195.113.649
|% 1,15
|
|THYAO
|245,70
|6.916.329.979
|% -2,98
|
|EREGL
|41,80
|4.388.837.332
|% -0,24
|
|YKBNK
|21,30
|3.950.584.634
|% -1,57
|
|AKBNK
|39,40
|3.801.133.530
|% 0,77
|
|BEGYO
|3,21
|1.015.713.665
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,66
|7.195.113.649
|% 1,15
|
|YKBNK
|21,30
|3.950.584.634
|% -1,57
|
|EKGYO
|7,31
|1.076.712.109
|% -1,35
|
|HEKTS
|23,92
|2.595.281.031
|% 3,01
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0574
|29,0640
|% 0,29
|
|Euro
|31,7673
|31,7940
|% 0,53
|
|Sterlin
|36,6290
|36,8127
|% 0,03
|
|Frank
|33,3437
|33,5445
|% 0,58
|
|Riyal
|7,7244
|7,7631
|% 0,29
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,70
|23,73
|% 0,66
|
|Platin
|952,97
|954,69
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.188,65
|1.193,23
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,63
|78,63
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,86
|2.023,06
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:00
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17:59DMRGD
Yüzde -8.55 oranında düşüşle 12.72 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 343, 579 adet işlem
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17:57BYDNR
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17:56XU100
Endeks 7, 797 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 46 altında . İşlem hacmi 70, 486.00 milyon TL de
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17:56FORTE
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 61.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 215, 431 adet işlem
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17:54MGROS
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 331.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 274, 510 adet işlem