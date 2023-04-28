***UNLU* *BRKVY* *ASTOR* *ULUFA* *INDES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***UNLU******BRKVY******ASTOR******ULUFA******INDES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ASTOR, BRKVY, INDES, ULUFA, UNLU02.05.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaASTOR ENERJI ASTOR 0,5290333 0,4761299BİRİKİM VARLIK YÖNETİM BRKVY 0,4410045 0,396904INDEKS BILGISAYAR INDES 0,8450558 0,7605502ULUSAL FAKTORİNG ULUFA 0,0835322 0,0751789UNLU YATIRIM HOLDING UNLU 0,2857142 0,2571427Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142951BIST