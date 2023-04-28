***UNLU* *BRKVY* *ASTOR* *ULUFA* *INDES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
28.04.2023 16:57
***UNLU******BRKVY******ASTOR******ULUFA******INDES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ASTOR, BRKVY, INDES, ULUFA, UNLU
02.05.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ASTOR ENERJI ASTOR 0,5290333 0,4761299
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM BRKVY 0,4410045 0,396904
INDEKS BILGISAYAR INDES 0,8450558 0,7605502
ULUSAL FAKTORİNG ULUFA 0,0835322 0,0751789
UNLU YATIRIM HOLDING UNLU 0,2857142 0,2571427
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142951
BIST
18:054.618
En Yüksek
|Değişim
|: -3,58%
|| -171,70
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.578
18:0519,4491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0249
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
18:0521,5050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1014
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2600
|
21,7427
En Düşük
21,3291
18:051.244,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,43
|Açılış
|: 1.244,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.247,70
En Düşük
1.236,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOODY
|13,98
|18.589.262
|% 9,99
|
|ULAS
|14,42
|10.964.242
|% 9,99
|
|PAGYO
|26,48
|20.608.887
|% 9,97
|
|AVHOL
|16,21
|14.473.953
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|3.140.420
|% 9,96
|
|IMASM
|27,38
|649.114.504
|% -9,99
|
|BRSAN
|119,20
|378.642.849
|% -9,97
|
|IHAAS
|171,60
|6.582.936
|% -9,97
|
|RYSAS
|28,40
|72.356.093
|% -9,96
|
|CEMTS
|39,24
|229.551.961
|% -9,79
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 1,59
|
|THYAO
|127,80
|3.375.426.609
|% -2,29
|
|CVKMD
|185,30
|2.706.962.674
|% -0,11
|
|KOPOL
|50,00
|2.095.972.109
|% -2,63
|
|SISE
|36,86
|1.803.523.715
|% -4,51
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 1,59
|
|EKGYO
|6,01
|870.823.390
|% -3,22
|
|YKBNK
|9,47
|1.088.133.171
|% -4,73
|
|ISCTR
|10,83
|1.093.935.772
|% -4,16
|
|KOZAL
|18,88
|1.754.280.549
|% -3,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4442
|19,4491
|% 0,13
|
|Euro
|21,4744
|21,5050
|% 0,47
|
|Sterlin
|24,3912
|24,5135
|% 0,69
|
|Frank
|21,7277
|21,8585
|% 0,36
|
|Riyal
|5,1700
|5,1960
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.992
|3,95
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|2,32
|
|Cumhuriyet
|9.013
|9.149
|16,00
|
|Tam
|9.124
|9.439
|157,00
|
|Yarım
|4.453
|4.589
|51,00
|
|Çeyrek
|2.233
|2.301
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,06
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|15,63
|15,64
|0,05
|
|B. Petrol
|80,12
|80,12
|1,90
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -219, 25 kaybederek (% -4.17 ) 5, 041
-
17:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, THYAO, CVKMD
-
17:57XU100
Endeks 4, 594 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 09 altında . İşlem hacmi 40, 571.00 milyon TL de
-
17:57TKFEN
Yüzde -7.10 oranında düşüşle 28.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 907, 660 adet işlem
-
17:56TKFEN
Yüzde -6.97 oranında düşüşle 28.84 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 868, 707 adet işlem