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***UNLU* *GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir

28.05.2021 14:45



***UNLU******GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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UNLU fiyat tespit rapor analizİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938666


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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler16:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZTAR 22,46 25.266.777 % 9,99  
UTPYA 28,30 806.299 % 9,95  
YAYLA 3,50 47.956.117 % 9,72  
AVHOL 7,05 4.171.602 % 8,46  
SRVGY 89,40 23.589.018 % 8,23  
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16:13 Alış Satış %  
Dolar 8,5973 8,5990 % 1,19  
Euro 10,4362 10,4474 % 0,57  
Sterlin 12,1232 12,1840 % 0,75  
Frank 9,4808 9,5379 % 0,47  
Riyal 2,2836 2,2951 % 1,08  
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16:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.896 1.896 -0,19  
Altın Gr. 524 524 5,61  
Cumhuriyet 3.445 3.497 43,00  
Tam 3.437 3.523 49,95  
Yarım 1.661 1.704 24,16  
Çeyrek 833 852 12,08  
Gümüş.Ons 27,54 27,57 -0,29  
Gümüş Gr. 7,62 7,63 0,01  
B. Petrol 69,51 69,51 0,31  
Seans Raporu 16:13
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