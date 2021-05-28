***UNLU* *GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
28.05.2021 14:45
***UNLU******GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UNLU fiyat tespit rapor analizİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938666
BIST
16:131.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,95
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.420
En Düşük
1.401
16:138,5990
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1008
|Açılış
|: 8,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,6136
En Düşük
8,4921
16:1310,4474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0588
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
16:13524,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,97
|Açılış
|: 524,22
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
524,94
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler16:13
|IZTAR
|22,46
|25.266.777
|% 9,99
|
|UTPYA
|28,30
|806.299
|% 9,95
|
|YAYLA
|3,50
|47.956.117
|% 9,72
|
|AVHOL
|7,05
|4.171.602
|% 8,46
|
|SRVGY
|89,40
|23.589.018
|% 8,23
|
|GEDZA
|41,22
|51.962.409
|% -9,96
|
|KUTPO
|40,12
|74.264.966
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|36.654.303
|% -9,93
|
|SANFM
|15,93
|3.253.931
|% -9,02
|
|UFUK
|13,02
|56.649
|% -8,44
|
|GARAN
|7,96
|1.210.280.193
|% 0,00
|
|THYAO
|12,95
|884.572.847
|% -0,77
|
|EREGL
|19,19
|672.402.185
|% 1,75
|
|YKBNK
|2,15
|500.788.129
|% -0,46
|
|BIMAS
|63,35
|495.982.580
|% 4,80
|
|YKBNK
|2,15
|500.788.129
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,87
|318.513.336
|% -1,06
|
|GARAN
|7,96
|1.210.280.193
|% 0,00
|
|TSKB
|1,32
|104.597.757
|% 0,00
|
|THYAO
|12,95
|884.572.847
|% -0,77
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5973
|8,5990
|% 1,19
|
|Euro
|10,4362
|10,4474
|% 0,57
|
|Sterlin
|12,1232
|12,1840
|% 0,75
|
|Frank
|9,4808
|9,5379
|% 0,47
|
|Riyal
|2,2836
|2,2951
|% 1,08
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-0,19
|
|Altın Gr.
|524
|524
|5,61
|
|Cumhuriyet
|3.445
|3.497
|43,00
|
|Tam
|3.437
|3.523
|49,95
|
|Yarım
|1.661
|1.704
|24,16
|
|Çeyrek
|833
|852
|12,08
|
|Gümüş.Ons
|27,54
|27,57
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|69,51
|69,51
|0,31
|
Seans Raporu
16:13
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