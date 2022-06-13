***UNLU*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
13.06.2022 16:34
***UNLU*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler UNLU
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ ÜNLÜ HOLDİNG YATIRIM A.Ş. TREUNCO00023 UNLU Nakit Temettü Ödeme 9 10 13/06/2022 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036951
BIST
17:562.509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,56
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
17:5617,2857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0241
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
17:5618,0228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0311
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
17:561.008,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,89
|Açılış
|: 1.008,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler17:54
|MEGAP
|6,49
|51.297.859
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|51.297.859
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|15.759.317
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.434.320
|% 10,00
|
|MERIT
|31,94
|18.244.285
|% 9,99
|
|ISGYO
|12,87
|220.931.102
|% -9,94
|
|TSGYO
|4,94
|5.666.610
|% -9,85
|
|TSKB
|2,21
|370.097.975
|% -6,75
|
|BERA
|12,71
|384.390.085
|% -5,92
|
|MOBTL
|1,76
|276.986.490
|% -5,88
|
|THYAO
|46,96
|4.311.027.870
|% -0,09
|
|EREGL
|30,44
|2.289.585.547
|% -2,25
|
|SASA
|44,22
|2.275.734.587
|% 3,75
|
|SISE
|21,86
|2.067.248.767
|% -1,35
|
|KRDMD
|13,02
|1.164.750.335
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,59
|499.818.223
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,63
|768.560.497
|% -2,11
|
|TSKB
|2,21
|370.097.975
|% -6,75
|
|MOBTL
|1,76
|276.986.490
|% -5,88
|
|ODAS
|2,85
|368.099.400
|% 1,06
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2776
|17,2875
|% 0,15
|
|Euro
|17,9977
|18,0237
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,6965
|20,8003
|% -0,82
|
|Frank
|17,2156
|17,3193
|% -0,11
|
|Riyal
|4,5919
|4,6149
|% 0,16
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-5,33
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.693
|6.805
|-13,00
|
|Yarım
|3.286
|3.329
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.664
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,98
|21,01
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,06
|
|B. Petrol
|124
|124
|2,18
|
Seans Raporu
17:54
daha fazla
-
17:58MOBTL
Yüzde -6.42 oranında düşüşle 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 247, 622 adet işlem
-
17:57KUYAS
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 6.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 606, 664 adet işlem
-
17:56YGGYO
Yüzde -35.25 oranında düşüşle 18.61 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 196 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 505 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 29, 993.00 milyon TL de
-
17:55ISGYO
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 12.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 740, 653 adet işlem