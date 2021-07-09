***UNLU* *NUHCM* *BAYRK* *DESA* *ZRGYO* *SELEC* *SASA* *EKGYO* *SAMAT* *DENGE* *SRVGY* *YBTAS* *ORGE* *VKGYO* *KATMR* *SEYKM* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU
09.07.2021 18:04
***UNLU******NUHCM******BAYRK******DESA******ZRGYO******SELEC******SASA******EKGYO******SAMAT******DENGE******SRVGY******YBTAS******ORGE******VKGYO******KATMR******SEYKM******BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BAYRK, BERA, DENGE, DESA, EKGYO, KATMR, NUHCM, ORGE, SAMAT, SASA, SELEC, SEYKM, SRVGY, UNLU, VKGYO, YBTAS, ZRGYO
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
BAYRK 1 BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E NURİ ÖZMEN 6.503,000
BAYRK 2 BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E NURİ ÖZMEN 26.346,000
BAYRK 3 BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E NURİ ÖZMEN 30.000,000
BAYRK 4 BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E NURİ ÖZMEN 41.954,000
BAYRK 5 BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E NURİ ÖZMEN 48.150,000
BERA 6 BERA HOLDİNG A.Ş. E NURİ ÖZMEN 9.987,000
DENGE 7 DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. E YASEMİN BABAN 750.000,000
DESA 8 DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E KAAN YILDIZ 26.000,000
EKGYO 9 EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E MUSTAFA OĞUZ 5,000
KATMR 10 KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ A.Ş. E RIFAT ŞENOL GÜNDAY 20.231,000
NUHCM 11 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. E NURİ ÖZMEN 3.900,000
ORGE 12 ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. E MURAT TOPUZOĞLU 61.889,000
SAMAT 13 SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E BİLAL TUĞRUL 1.135.944,000
SAMAT 14 SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E KAAN YILDIZ 110.772,000
SAMAT 15 SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MURAT TOPUZOĞLU 250.000,000
SAMAT 16 SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E SAVAŞ AYDIN 269.628,000
SASA 17 SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. E MURAT TOPUZOĞLU 15.000,000
SELEC 18 SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MURAT TOPUZOĞLU 17.000,000
SEYKM 19 SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. E SULTAN YANIK 0,590
SRVGY 20 SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E BİLAL TUĞRUL 21.207,000
SRVGY 21 SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E FARUK HACIHALİLOĞLU 41.000,000
SRVGY 22 SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E KAAN YILDIZ 1.305,000
SRVGY 23 SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E KAAN YILDIZ 86.214,000
SRVGY 24 SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E MURAT TOPUZOĞLU 2.500,000
SRVGY 25 SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E MURAT TOPUZOĞLU 9.000,000
SRVGY 26 SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E MURAT TOPUZOĞLU 134.691,000
SRVGY 27 SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E MUSTAFA OĞUZ 3.000,000
SRVGY 28 SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E SAVAŞ AYDIN 26.500,000
UNLU 29 ÜNLÜ HOLDİNG YATIRIM A.Ş. E RIFAT ŞENOL GÜNDAY 60.706,000
VKGYO 30 VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E KAAN YILDIZ 264.102,000
YBTAS 31 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E KAMİL OCAK 0,560
YBTAS 32 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E KAMİL OCAK 0,930
ZRGYO 33 ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E RIFAT ŞENOL GÜNDAY 512.500,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950046
BIST