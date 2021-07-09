***UNLU* *NUHCM* *BAYRK* *DESA* *ZRGYO* *SELEC* *SASA* *EKGYO* *SAMAT* *DENGE* *SRVGY* *YBTAS* *ORGE* *VKGYO* *KATMR* *SEYKM* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU









***UNLU******NUHCM******BAYRK******DESA******ZRGYO******SELEC******SASA******EKGYO******SAMAT******DENGE******SRVGY******YBTAS******ORGE******VKGYO******KATMR******SEYKM******BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler BAYRK, BERA, DENGE, DESA, EKGYO, KATMR, NUHCM, ORGE, SAMAT, SASA, SELEC, SEYKM, SRVGY, UNLU, VKGYO, YBTAS, ZRGYOSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***BAYRK 1 BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E NURİ ÖZMEN 6.503,000BAYRK 2 BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E NURİ ÖZMEN 26.346,000BAYRK 3 BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E NURİ ÖZMEN 30.000,000BAYRK 4 BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E NURİ ÖZMEN 41.954,000BAYRK 5 BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E NURİ ÖZMEN 48.150,000BERA 6 BERA HOLDİNG A.Ş. E NURİ ÖZMEN 9.987,000DENGE 7 DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. E YASEMİN BABAN 750.000,000DESA 8 DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E KAAN YILDIZ 26.000,000EKGYO 9 EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E MUSTAFA OĞUZ 5,000KATMR 10 KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ A.Ş. E RIFAT ŞENOL GÜNDAY 20.231,000NUHCM 11 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. E NURİ ÖZMEN 3.900,000ORGE 12 ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. E MURAT TOPUZOĞLU 61.889,000SAMAT 13 SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E BİLAL TUĞRUL 1.135.944,000SAMAT 14 SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E KAAN YILDIZ 110.772,000SAMAT 15 SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MURAT TOPUZOĞLU 250.000,000SAMAT 16 SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E SAVAŞ AYDIN 269.628,000SASA 17 SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. E MURAT TOPUZOĞLU 15.000,000SELEC 18 SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MURAT TOPUZOĞLU 17.000,000SEYKM 19 SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. E SULTAN YANIK 0,590SRVGY 20 SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E BİLAL TUĞRUL 21.207,000SRVGY 21 SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E FARUK HACIHALİLOĞLU 41.000,000SRVGY 22 SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E KAAN YILDIZ 1.305,000SRVGY 23 SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E KAAN YILDIZ 86.214,000SRVGY 24 SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E MURAT TOPUZOĞLU 2.500,000SRVGY 25 SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E MURAT TOPUZOĞLU 9.000,000SRVGY 26 SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E MURAT TOPUZOĞLU 134.691,000SRVGY 27 SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E MUSTAFA OĞUZ 3.000,000SRVGY 28 SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E SAVAŞ AYDIN 26.500,000UNLU 29 ÜNLÜ HOLDİNG YATIRIM A.Ş. E RIFAT ŞENOL GÜNDAY 60.706,000VKGYO 30 VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E KAAN YILDIZ 264.102,000YBTAS 31 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E KAMİL OCAK 0,560YBTAS 32 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E KAMİL OCAK 0,930ZRGYO 33 ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E RIFAT ŞENOL GÜNDAY 512.500,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950046BIST