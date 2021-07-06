***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.07.2021 16:52
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 06.07.2021 tarihli toplantısında, 01.01.2021 – 31.12.2021 Hesap Dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimiz onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946953
BIST
16:431.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
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|Açılış
|: 1.395
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1.400
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 503,74
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|Önceki Kapanış
|: 499,27
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505,22
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler16:41
|EDATA
|7,26
|19.094.468
|% 10,00
|
|GWIND
|3,74
|136.202.223
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|19.190.454
|% 10,00
|
|TKURU
|239,10
|7.909.796
|% 9,98
|
|EUKYO
|7,92
|6.316.478
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,35
|7.591.340
|% -4,93
|
|GARAN
|8,71
|1.272.561.373
|% 0,81
|
|THYAO
|14,07
|555.712.580
|% -0,35
|
|KOZAL
|111,30
|404.959.386
|% -0,09
|
|EREGL
|18,20
|393.369.992
|% -0,11
|
|KRDMD
|7,00
|384.392.600
|% 1,16
|
|GARAN
|8,71
|1.272.561.373
|% 0,81
|
|YKBNK
|2,24
|325.788.050
|% 0,45
|
|PEKGY
|1,34
|101.497.771
|% 3,88
|
|ODAS
|1,92
|142.906.380
|% 1,05
|
|TSPOR
|2,81
|202.828.601
|% 1,44
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6633
|8,6669
|% 0,03
|
|Euro
|10,2546
|10,2592
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,9525
|12,0124
|% -0,10
|
|Frank
|9,3478
|9,4041
|% -0,11
|
|Riyal
|2,3044
|2,3159
|% 0,01
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|17,68
|
|Altın Gr.
|505
|505
|5,39
|
|Cumhuriyet
|3.336
|3.386
|34,00
|
|Tam
|3.319
|3.404
|32,95
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|15,94
|
|Çeyrek
|805
|823
|7,97
|
|Gümüş.Ons
|26,49
|26,52
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,42
|0,03
|
|B. Petrol
|75,83
|75,83
|-1,33
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