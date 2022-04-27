***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022 - 31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin 27/04/2022 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak Şirketimizin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütmek üzere Orjin Maslak Plaza, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi N27 maslak daire 54-57-59 Kat: 2-3-4 34398, Sarıyer, İstanbul, Türkiye adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 479920-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024488BIST