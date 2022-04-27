***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.04.2022 19:07
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin 27/04/2022 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak Şirketimizin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütmek üzere Orjin Maslak Plaza, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi N27 maslak daire 54-57-59 Kat: 2-3-4 34398, Sarıyer, İstanbul, Türkiye adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 479920-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024488
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 33,13
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.454
En Düşük
2.399
18:0514,8145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0159
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8399
En Düşük
14,7775
18:0515,6570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0896
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,5991
18:05899,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -7,08
|Açılış
|: 899,27
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
908,94
En Düşük
896,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|25,96
|1.516.973
|% 10,00
|
|LIDER
|23,56
|426.469.342
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,26
|19.166.442
|% 9,99
|
|ACSEL
|47,42
|55.129.756
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|12.042.129
|% 9,96
|
|DAGHL
|27,92
|8.642.466
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,55
|39.888.363
|% -9,89
|
|ALBRK
|1,30
|86.885.135
|% -9,56
|
|SAFKR
|7,09
|75.258.482
|% -9,45
|
|SILVR
|7,68
|44.426.748
|% -9,43
|
|THYAO
|40,50
|5.851.024.660
|% 3,58
|
|KRDMD
|15,27
|2.873.745.083
|% 4,23
|
|EREGL
|34,34
|2.360.414.936
|% 3,81
|
|SISE
|17,82
|2.212.914.256
|% 1,19
|
|YKBNK
|4,95
|1.668.853.593
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,63
|1.242.432.537
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,95
|1.668.853.593
|% 0,20
|
|ODAS
|2,48
|777.730.176
|% 4,64
|
|KRDMD
|15,27
|2.873.745.083
|% 4,23
|
|AKBNK
|9,15
|1.531.736.742
|% 1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8093
|14,8145
|% 0,11
|
|Euro
|15,6450
|15,6570
|% -0,57
|
|Sterlin
|18,5455
|18,6385
|% -0,02
|
|Frank
|15,2249
|15,3166
|% -0,55
|
|Riyal
|3,9373
|3,9571
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-17,08
|
|Altın Gr.
|899
|899
|-7,54
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,15
|-0,04
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,56
|