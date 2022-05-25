***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.05.2022 17:23
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.05.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 25.05.2022 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 mali yılı finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032424
BIST
17:202.419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 44,05
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.419
En Düşük
2.384
17:2016,3740
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,2982
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3740
En Düşük
16,0430
17:2017,4992
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,2026
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4992
En Düşük
17,2406
17:20973,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 6,96
|Açılış
|: 973,20
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler17:20
|DAGHL
|27,06
|5.241.666
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|540.168.677
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|62.716.225
|% 9,97
|
|MZHLD
|57,45
|10.373.549
|% 9,95
|
|ALKA
|39,34
|53.922.090
|% 9,95
|
|MEPET
|4,07
|24.423.062
|% -9,96
|
|NUGYO
|5,52
|103.180.798
|% -9,95
|
|EMKEL
|2,48
|33.384.389
|% -9,82
|
|SELVA
|8,51
|35.116.341
|% -9,47
|
|FENER
|43,18
|284.504.127
|% -5,93
|
|SISE
|20,80
|2.575.054.691
|% 4,94
|
|THYAO
|42,26
|2.511.121.775
|% 0,24
|
|GARAN
|14,80
|2.018.682.754
|% -0,06
|
|ASELS
|23,68
|1.426.361.700
|% 2,69
|
|HALKB
|5,65
|1.224.448.836
|% 9,71
|
|YKBNK
|4,50
|1.101.938.722
|% 2,74
|
|HALKB
|5,65
|1.224.448.836
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,60
|494.828.017
|% 1,56
|
|VAKBN
|4,19
|742.719.475
|% 5,54
|
|GARAN
|14,80
|2.018.682.754
|% -0,06
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3630
|16,3740
|% 1,85
|
|Euro
|17,4811
|17,4992
|% 1,17
|
|Sterlin
|20,4396
|20,5421
|% 1,59
|
|Frank
|16,9310
|17,0330
|% 1,43
|
|Riyal
|4,3504
|4,3722
|% 1,66
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-16,21
|
|Altın Gr.
|972
|972
|5,61
|
|Cumhuriyet
|6.476
|6.574
|67,00
|
|Tam
|6.433
|6.595
|55,56
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|26,88
|
|Çeyrek
|1.560
|1.595
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,97
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,48
|0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,75
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:35SISE
Yüzde 4.94 oranında artışla 20.80 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 468, 384 adet işlem
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17:33SEKFK
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 020, 353 adet işlem
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17:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 58, 19 artarak (% 2.21 ) 2, 691
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17:31XU100
Endeks 2, 418 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 8 üstünde . İşlem hacmi 28, 269.00 milyon TL de
-
17:30PENTA
Yüzde 6.21 oranında artışla 373.00 lira fiyatla işlem gören hissede 277, 295 adet işlem