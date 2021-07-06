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***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

06.07.2021 15:06



***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimizin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu'nun  05.07.2021 tarih E-29833736-105.01.01.01-8264 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946916


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