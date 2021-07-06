***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
06.07.2021 15:06
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimizin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.07.2021 tarih E-29833736-105.01.01.01-8264 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946916
BIST
15:231.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,38
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.391
15:238,6582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0062
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6785
En Düşük
8,6270
15:2310,2617
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0312
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2369
15:23503,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,53
|Açılış
|: 503,80
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
504,87
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler15:23
|GWIND
|3,74
|136.107.709
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|19.036.838
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|19.178.681
|% 10,00
|
|TKURU
|239,10
|7.909.796
|% 9,98
|
|EUKYO
|7,92
|6.113.203
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,13
|6.725.943
|% -6,62
|
|GARAN
|8,73
|1.088.390.479
|% 1,04
|
|THYAO
|14,07
|488.147.354
|% -0,35
|
|KOZAL
|111,90
|371.273.565
|% 0,45
|
|AKBNK
|5,46
|343.823.097
|% 0,37
|
|EREGL
|18,28
|342.367.064
|% 0,33
|
|GARAN
|8,73
|1.088.390.479
|% 1,04
|
|YKBNK
|2,24
|243.728.249
|% 0,45
|
|ODAS
|1,92
|138.380.317
|% 1,05
|
|PEKGY
|1,32
|91.658.806
|% 2,33
|
|AKBNK
|5,46
|343.823.097
|% 0,37
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6544
|8,6582
|% -0,07
|
|Euro
|10,2527
|10,2617
|% -0,30
|
|Sterlin
|11,9594
|12,0193
|% -0,04
|
|Frank
|9,3407
|9,3969
|% -0,19
|
|Riyal
|2,3017
|2,3132
|% -0,10
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|18,89
|
|Altın Gr.
|505
|505
|5,33
|
|Cumhuriyet
|3.334
|3.384
|32,00
|
|Tam
|3.320
|3.403
|31,96
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|15,46
|
|Çeyrek
|805
|823
|7,73
|
|Gümüş.Ons
|26,64
|26,67
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|0,06
|
|B. Petrol
|76,93
|76,93
|-0,23
|
Seans Raporu
15:23
daha fazla
-
15:35TUREX
Yüzde 5.36 oranında artışla 9.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 173, 941 adet işlem
-
15:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, FROTO, THYAO
-
15:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, GARAN, KOZAA
-
15:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 17 artarak (% 0.26 ) 1, 234
-
15:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, SELVA, EDATA, EUKYO, GWIND