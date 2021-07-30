***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ödenmiş sermayesinin 137.730.842 TL'den 175.000.000 TL'ye artırılması sebebiyle esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 27.07.2021 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin ("TTSG") 30.07.2021 tarih 10377 saylı nüshasında ilan edilmiştir. İlana ilişkin TTSG sureti ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953769BIST