***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
04.11.2021 20:16
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.08.2021
Açıklamalar
01.01.2021 - 30.09.2021 dönemine ait faaliyet raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974990
BIST
11:391.578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,27
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.580
En Düşük
1.571
11:399,7287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0458
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
11:3911,2433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0171
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
11:39562,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 4,05
|Açılış
|: 562,67
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler11:37
|GEDZA
|17,49
|15.165.868
|% 7,43
|
|KONTR
|80,20
|130.284.890
|% 7,29
|
|DOBUR
|68,15
|12.973.341
|% 6,90
|
|DOKTA
|33,10
|827.699
|% 6,77
|
|IZFAS
|6,75
|3.133.315
|% 6,64
|
|KARYE
|16,04
|53.935.908
|% -9,99
|
|BASGZ
|25,24
|2.656.005
|% -9,99
|
|KZBGY
|33,60
|18.988.990
|% -8,30
|
|RODRG
|14,21
|1.109.069
|% -5,64
|
|DARDL
|2,81
|30.426.565
|% -4,75
|
|THYAO
|17,08
|818.131.445
|% 0,65
|
|GARAN
|10,52
|798.698.565
|% 0,67
|
|TUPRS
|144,40
|427.630.956
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,10
|322.427.851
|% 2,44
|
|ASELS
|16,76
|279.882.546
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,10
|322.427.851
|% 2,44
|
|TSKB
|1,54
|169.442.410
|% 0,65
|
|GARAN
|10,52
|798.698.565
|% 0,67
|
|SKBNK
|1,09
|56.189.002
|% -0,91
|
|YKBNK
|2,97
|146.381.200
|% -0,34
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7238
|9,7280
|% 0,47
|
|Euro
|11,2390
|11,2462
|% 0,18
|
|Sterlin
|13,0580
|13,1234
|% 0,04
|
|Frank
|10,6035
|10,6674
|% 0,18
|
|Riyal
|2,5839
|2,5969
|% 0,25
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|6,71
|
|Altın Gr.
|562
|562
|3,71
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|0,05
|
|B. Petrol
|81,14
|81,14
|0,60
|