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***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

10.03.2023 19:41
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı


***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2022
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/03/2023
Karar Sayısı
8
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU'NUN
 
KARAR TARİHİ:  10.03.2023
KARAR SAYISI :  2023 / 08
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
"SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
 
 
Şirketimizin 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş Faaliyet Raporunun (Finansal Raporlar) ve 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda
     -Tarafımızdan incelendiğini,
  
-Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
  
-Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, tebliğ uyarınca hazırlanmış faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
  
bilgilerinize sunar yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
  
Saygılarımızla,
 
ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
 
 
Özlem YEŞİLDERE                                                                     Mine Yıldız GÜNAY
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı                                         Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
 
 
 
 
 
 
Gülden AKDEMİR                                                                         Can ÜNALAN
Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetici Direktör                             Yönetim Kurulu Başkan Vekili 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123036


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