***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
06.07.2022 18:28
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/07/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
ÜNLÜ Teknoloji Hizmetleri A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Finansal teknolojiler, bilişim ve yazılım alanları başta olmak üzere araştırma, geliştirme ve danışmanlık faaliyetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.000.000 - TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Kuruluş işlemleri tamamlandığında
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
1.000.000 - TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1 - TL
Toplam Tutar
1.000.000 - TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
-
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
-
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu etki etmesi beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Mevzuat ile öngörülmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.07.2022 tarihinde aldığı karar ile Şirketimizce Bilişim Vadisi Teknoloji Geliştirme Alanı'nın ('Teknopark') Vadi İstanbul Kampüsünde yerleşik olmak üzere, finansal teknolojiler, bilişim ve yazılım alanları başta olmak üzere araştırma, geliştirme ve danışmanlık konularında faaliyet göstermek amacıyla 1.000.000 - TL tutarında bir sermaye ile "Ünlü Teknoloji Hizmetleri A.Ş." unvanıyla yeni bir şirket kurulmasına, kuruluş sermayesinin tamamının Şirketimiz tarafından nakden ödenmesine, şirket kuruluşuna ilişkin gerekli başvuruların yapılması, yasal izinlerin alınması ve diğer tüm işlemlerin yerine getirilmesi için Şirket'in İcra Kuruluna yetki verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042397
BIST