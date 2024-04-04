***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi04/04/2024Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıÜnlü Bilgi Teknolojileri ve Bilişim Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuElektronik ticaret, elektronik pazar yeri ve finansal teknoloji alanları, dijital veri ve varlıklar ve diğer dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup saklanabilen, dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ve değer veya hak ifade edebilen gayri maddi varlıkları dahil olmak üzere dijital veri ve varlıklar başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilişim, bilgi işlem, mobil uygulama, elektronik pazar yeri ve işletim sistemi yazılım geliştirme faaliyetleriEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi250.000 TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihEdinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı250.000 TLBeher Payın Alış FiyatıBeher payın nominal değeri 1TLToplam Tutar250.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıYeni şirket kuruluşudurKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiYeni şirket kuruluşu (Beher Pay 1 TL)Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniYeni şirket kuruluşudurDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu tarafından 04.04.2024 tarih 2024/04 sayılı karar ile elektronik ticaret, elektronik pazar yeri ve finansal teknoloji alanları, dijital veri ve varlıklar ve diğer dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup saklanabilen, dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ve değer veya hak ifade edebilen gayri maddi varlıkları dahil olmak üzere dijital veri ve varlıklar başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilişim, bilgi işlem, mobil uygulama, elektronik pazar yeri ve işletim sistemi yazılım geliştirme faaliyetlerinde bulunmak üzere bir bağlı ortaklık kurulması kararı alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267523BIST