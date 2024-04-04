***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
04.04.2024 18:14
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/04/2024
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Ünlü Bilgi Teknolojileri ve Bilişim Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Elektronik ticaret, elektronik pazar yeri ve finansal teknoloji alanları, dijital veri ve varlıklar ve diğer dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup saklanabilen, dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ve değer veya hak ifade edebilen gayri maddi varlıkları dahil olmak üzere dijital veri ve varlıklar başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilişim, bilgi işlem, mobil uygulama, elektronik pazar yeri ve işletim sistemi yazılım geliştirme faaliyetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
250.000 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
250.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
Beher payın nominal değeri 1TL
Toplam Tutar
250.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Yeni şirket kuruluşudur
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Yeni şirket kuruluşu (Beher Pay 1 TL)
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yeni şirket kuruluşudur
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu tarafından 04.04.2024 tarih 2024/04 sayılı karar ile elektronik ticaret, elektronik pazar yeri ve finansal teknoloji alanları, dijital veri ve varlıklar ve diğer dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup saklanabilen, dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ve değer veya hak ifade edebilen gayri maddi varlıkları dahil olmak üzere dijital veri ve varlıklar başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilişim, bilgi işlem, mobil uygulama, elektronik pazar yeri ve işletim sistemi yazılım geliştirme faaliyetlerinde bulunmak üzere bir bağlı ortaklık kurulması kararı alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267523
BIST