***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı18 1.058.437.650 303.283.841Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri67.116.424 38.967.540Türev Finansal İşlemlerden Kazanç595.454 550.267Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler990.725.772 263.766.034Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti18 -989.996.885 -267.800.360FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)68.440.765 35.483.481BRÜT KAR (ZARAR)68.440.765 35.483.481Genel Yönetim Giderleri19 -46.787.550 -35.318.239Pazarlama Giderleri19 -4.261.521 -1.920.336Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler868.127 280.585Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-359.455 -242.456ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.900.366 -1.716.965Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 0 -9.215.993Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4,7 -141.361 -2.301.482FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)17.759.005 -13.234.440Finansman Gelirleri20 32.163.044 21.049.333Finansman Giderleri20 -34.980.739 -28.292.251SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.941.310 -20.477.358Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.748.724 2.538.303Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -6.987.873Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 3.239.149 2.538.303SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.192.586 -17.939.055DÖNEM KARI (ZARARI)11.192.586 -17.939.055Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.338 5.392Ana Ortaklık Payları11.193.924 -17.944.447Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.586.645 7.452.057Dönem Karı (Zararı)11.193.924 -17.944.447Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.801.049 11.376.265Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15 1.670.940 1.537.046Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler800.699 2.735.905Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.599.583 2.294.445Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 23.544 330.845Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler8 -1.822.428 110.615Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.757.482 7.560.683Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler6.757.482 7.560.683Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-10.103.303 -534.169Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.675.591 2.615.103Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-5.675.591 2.615.103Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.748.724 -2.538.303İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.063.745 15.280.069Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5.591.913 -1.784.355Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -1.570.393 22.736.611İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 2.265.209 1.588.604İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -3.835.602 21.148.007Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 5.763.364 7.395.121İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4 50.510 -217.684İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 5.712.854 7.612.805Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-953.881 -2.133.013İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-953.881 -2.133.013Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.864.006 -4.921.624İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-6.077.637 -4.068.210İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.213.631 -853.414İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.030.742 -6.012.671Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.037.445 -3.424.459Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-5.993.297 -2.588.212Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.329.130 8.711.887Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler20 0 -1.052.488Vergi İadeleri (Ödemeleri)1.257.515 -207.342YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-414.362 10.210.455Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.473.532 -537.050Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -598.449 -314.794Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -3.875.083 -222.256Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 9.215.991Alınan Temettüler25 0 294.466Alınan Faiz4.059.170 1.237.048FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-39.621.072 -11.644.950Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-39.621.072 -11.644.950Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-39.621.072 -11.644.950YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-33.448.789 6.017.562Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi14.762.032 2.523.714NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-18.686.757 8.541.276DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 112.597.426 81.762.925DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 93.910.669 90.304.201Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 94.110.792 113.013.033Finansal Yatırımlar6 60.241.044 58.636.647Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar53.822.128 52.932.834Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar53.822.128 52.932.834Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6.418.916 5.703.813Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar6.418.916 5.703.813Ticari Alacaklar8 171.944.814 170.870.381İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 619.847 2.885.056İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 171.324.967 167.985.325Diğer Alacaklar9 39.654.610 45.432.365İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 210.498 261.008İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 39.444.112 45.171.357Türev Araçlar25 1.078.360 4.948.509Peşin Ödenmiş Giderler11 5.400.180 4.780.626Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 691.852 0Diğer Dönen Varlıklar2.631.057 2.308.382ARA TOPLAM375.752.709 399.989.943Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar12 292.101 122.099TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR376.044.810 400.112.042DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 1.517.254 1.517.254Ticari Alacaklar8 136.528.505 134.210.117Diğer Alacaklar9 171.485 157.094Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar7 16.925.351 17.066.712Maddi Duran Varlıklar14 6.322.531 6.275.044Kullanım Hakkı Varlıkları9.233.300 10.325.185Maddi Olmayan Duran Varlıklar36.415.717 32.792.887Şerefiye15 29.198.326 29.198.326Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 7.217.391 3.594.561Ertelenmiş Vergi Varlığı22 1.072.457 156.840Diğer Duran Varlıklar107.085 11.869TOPLAM DURAN VARLIKLAR208.293.685 202.513.002TOPLAM VARLIKLAR584.338.495 602.625.044KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 162.287.877 174.544.675İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar13 158.481.727 170.261.805Banka Kredileri13 138.471.453 129.736.826Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar13 20.010.274 40.524.979İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.806.150 4.282.870Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.806.150 4.282.870Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 32.313.551 51.376.773İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 0 17.836.819İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 32.313.551 33.539.954Diğer Finansal Yükümlülükler13 5.565.090 4.326.194Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler13 5.565.090 4.326.194Ticari Borçlar8 5.845.849 6.799.730İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 5.845.849 6.799.730Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 3.200.090 14.410.433Diğer Borçlar9 11.445.946 9.189.662İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 27.217 491.831İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 11.418.729 8.697.831Türev Araçlar25 2.493.717 4.505.403Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar2.493.717 4.505.403Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)38.168 208.325Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 6.866.920 952.797Kısa Vadeli Karşılıklar12.679.940 11.167.461Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11.217.856 9.728.921Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.462.084 1.438.540Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.847 250.087İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.847 250.087ARA TOPLAM242.749.995 277.731.540TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER242.749.995 277.731.540UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar52.557.214 50.890.612İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 0 17.227.724İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar52.557.214 33.662.888Banka Kredileri13 45.990.389 26.223.674Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 6.566.825 7.439.214Uzun Vadeli Karşılıklar1.395.147 2.271.046Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.395.147 2.271.046Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 25.273.317 27.068.105Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler11.420 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler11.420 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER79.237.098 80.229.763TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER321.987.093 357.961.303ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar262.333.746 244.644.747Ödenmiş Sermaye17 137.730.842 137.730.842Geri Alınmış Paylar (-)17 -4.020.977 -4.020.977Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 1.195.488 -311.779Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 1.195.488 -311.779Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 1.195.488 -311.779Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22.373.110 17.385.302Yabancı Para Çevrim Farkları17 16.354.076 11.973.975Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)17 6.019.034 5.411.327Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)17 6.019.034 5.411.327Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 93.861.359 32.588.633Net Dönem Karı veya Zararı11.193.924 61.272.726Kontrol Gücü Olmayan Paylar32 17.656 18.994TOPLAM ÖZKAYNAKLAR262.351.402 244.663.741TOPLAM KAYNAKLAR584.338.495 602.625.044Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler137.730.842 -4.020.977 331.168 36.037.396 5.351.209 19.878.140 12.710.493 208.018.271 14.487 208.032.758Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler12.710.493 -12.710.493 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)529.194 1.200.090 890.178 -17.944.447 -15.324.985 5.392 -15.319.593Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler137.730.842 -4.020.977 860.362 37.237.486 6.241.387 32.588.633 -17.944.447 192.693.286 19.879 192.713.165Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler137.730.842 -4.020.977 -311.779 11.973.975 5.411.327 32.588.633 61.272.726 244.644.747 18.994 244.663.741Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler61.272.726 -61.272.726 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.507.267 4.380.101 607.707 11.193.924 17.688.999 -1.338 17.687.661Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler137.730.842 -4.020.977 1.195.488 16.354.076 6.019.034 93.861.359 11.193.924 262.333.746 17.656 262.351.402Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)11.192.586 -17.939.055DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.507.267 529.194Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.884.084 661.492Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler22 -376.817 -132.298Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -376.817 -132.298Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar4.987.808 2.090.268Yabancı Para Çevrim Farkları17 4.380.101 1.200.090Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17 759.634 1.141.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)17 759.634 1.141.254Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-151.927 -251.076Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-151.927 -251.076DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.495.075 2.619.462TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.687.661 -15.319.593Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.338 5.006Ana Ortaklık Payları17.688.999 -15.324.599http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941556BIST