***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı18 3.228.865.530 1.920.208.543 1.283.132.255 634.703.268Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti18 -3.030.480.127 -1.770.437.997 -1.221.202.323 -585.054.398FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)198.385.403 149.770.546 61.929.932 49.648.870BRÜT KAR (ZARAR)198.385.403 149.770.546 61.929.932 49.648.870Genel Yönetim Giderleri19 -144.373.232 -115.341.344 -50.189.084 -37.442.481Pazarlama Giderleri19 -12.696.232 -6.031.099 -3.847.013 -2.786.811Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.133.957 1.545.754 409.085 175.778Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-301.886 -1.675.419 -51.762 -1.297.682ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)43.148.010 28.268.438 8.251.158 8.297.674Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 0 3.056.147 0 6.880.705Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4,7 1.176.367 2.402.067 837.056 -784.750FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)44.324.377 33.726.652 9.088.214 14.393.629Finansman Gelirleri20 75.813.319 61.427.548 26.751.849 18.651.036Finansman Giderleri20 -67.779.867 -75.449.891 -19.596.676 -21.219.024SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)52.357.829 19.704.309 16.243.387 11.825.641Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-16.515.785 -8.189.058 -3.957.116 -5.536.862Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -18.969.674 -213.941 -7.379.568 -146.367Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 2.453.889 -7.975.117 3.422.452 -5.390.495SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)35.842.044 11.515.251 12.286.271 6.288.779DÖNEM KARI (ZARARI)35.842.044 11.515.251 12.286.271 6.288.779Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-7.541 -20.542 0 -14.719Ana Ortaklık Payları35.849.585 11.535.793 12.286.271 6.303.498Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-37.558.787 -81.852.581Dönem Karı (Zararı)35.849.585 11.535.793Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)35.849.585 11.535.793Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.144.895 627.311Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15 6.793.317 4.453.455Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.112.288 1.852.873Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.088.744 1.223.137Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23.544 144.182Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 485.554Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.354.562 1.306.948Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-8.550.504 -12.618.453Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-14.080.553 -2.556.570Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16.515.785 8.189.058İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-67.156.960 -94.187.022Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-47.505.678 -28.195.602Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -13.902.338 -67.218.635İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 549.438 -40.836.641İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -14.451.776 -26.381.994Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 6.204.854 370.023İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4 10.957 -423.496İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 6.193.897 793.519Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.213.324 -2.172.152İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-3.213.324 -2.172.152Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-154.721 145.081Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-660.656 -69.993Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.729.136 -1.243.795İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-5.958.798 -3.731.790İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.229.662 2.487.995İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.195.961 4.198.051Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.205.718 6.084.808Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-4.401.679 -1.886.757Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-24.162.480 -82.023.918Vergi İadeleri (Ödemeleri)-13.396.307 171.337YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI17.573.446 42.628.965Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.627.983 -1.305.611Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -1.516.454 -714.162Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -5.111.529 -591.449Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri635.087 40.287.682Alınan Temettüler212.974 383.835Alınan Faiz23.353.368 3.263.059FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI143.643.818 24.908.893Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri210.450.971 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 210.450.971 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri17 37.269.158 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 28.700.713Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri0 28.700.713Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-99.401.921 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-99.401.921 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.674.390 -3.791.820YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)123.658.477 -14.314.723Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi15.676.815 24.932.985NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)139.335.292 10.618.262DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ112.597.426 81.762.925DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ251.932.718 92.381.187Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 252.441.501 113.013.033Finansal Yatırımlar6 121.209.731 58.636.647Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 114.101.083 52.932.834Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar6 114.101.083 52.932.834Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 7.108.648 5.703.813Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar6 7.108.648 5.703.813Ticari Alacaklar8 178.530.288 170.870.381İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 2.335.618 2.885.056İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 176.194.670 167.985.325Diğer Alacaklar9 39.203.291 45.432.365İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 250.051 261.008İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 38.953.240 45.171.357Türev Araçlar25 4.493.620 4.948.509Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar25 4.493.620 4.948.509Peşin Ödenmiş Giderler11 5.143.980 4.780.626İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 5.143.980 4.780.626Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 333.547 0Diğer Dönen Varlıklar739.310 2.308.382İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar739.310 2.308.382ARA TOPLAM602.095.268 399.989.943Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar490.546 122.099TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR602.585.814 400.112.042DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar6 1.517.254 1.517.254Ticari Alacaklar8 140.452.548 134.210.117İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 140.452.548 134.210.117Diğer Alacaklar9 201.847 157.094İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 201.847 157.094Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar7 14.477.730 17.066.712Maddi Duran Varlıklar14 6.378.581 6.275.044Kullanım Hakkı Varlıkları7.943.507 10.325.185Maddi Olmayan Duran Varlıklar35.926.214 32.792.887Şerefiye15 29.198.326 29.198.326Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 6.727.888 3.594.561Ertelenmiş Vergi Varlığı22 434.132 156.840Diğer Duran Varlıklar11.870 11.869İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar11.870 11.869TOPLAM DURAN VARLIKLAR207.343.683 202.513.002TOPLAM VARLIKLAR809.929.497 602.625.044KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar104.686.334 178.870.869İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar104.686.334 178.870.869Banka Kredileri13 35.517.659 129.736.826Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 4.391.948 4.282.870Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar13 64.776.727 44.851.173Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 69.540.943 51.376.773İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 17.836.819Banka Kredileri0 17.836.819İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 69.540.943 33.539.954Banka Kredileri13 69.540.943 33.539.954Diğer Finansal Yükümlülükler13 0 0Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler13 0 0Ticari Borçlar8 3.586.406 6.799.730İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 3.586.406 6.799.730Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 4.081.044 14.410.433Diğer Borçlar9 9.950.583 9.189.662İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 23.090 491.831İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 9.927.493 8.697.831Türev Araçlar25 3.360.558 4.505.403Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar25 3.360.558 4.505.403Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)53.604 208.325Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 6.859.711 952.797Kısa Vadeli Karşılıklar12.570.829 11.167.461Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11.108.745 9.728.921Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.462.084 1.438.540Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler296.277 250.087İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler296.277 250.087ARA TOPLAM214.986.289 277.731.540TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER214.986.289 277.731.540UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar32.296.419 50.890.612İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 17.227.724Banka Kredileri0 17.227.724İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar32.296.419 33.662.888Banka Kredileri13 27.566.640 26.223.674Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 4.729.779 7.439.214Uzun Vadeli Karşılıklar2.031.427 2.271.046Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.031.427 2.271.046Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 25.131.946 27.068.105Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler33.582 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler33.582 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER59.493.374 80.229.763TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER274.479.663 357.961.303ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar535.438.381 244.644.747Ödenmiş Sermaye17 175.000.000 137.730.842Geri Alınmış Paylar (-)17 -4.020.977 -4.020.977Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 210.450.971 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 -298.623 -311.779Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -298.623 -311.779Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -298.623 -311.779Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 24.596.066 17.385.302Yabancı Para Çevrim Farkları17 18.236.142 11.973.975Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)17 6.359.924 5.411.327Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)17 6.359.924 5.411.327Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 93.861.359 32.588.633Net Dönem Karı veya Zararı35.849.585 61.272.726Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 11.453 18.994TOPLAM ÖZKAYNAKLAR535.449.834 244.663.741TOPLAM KAYNAKLAR809.929.497 602.625.044Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler137.730.842 -4.020.977 331.168 36.037.396 5.351.209 19.878.140 12.710.493 208.018.271 14.487 208.032.758Transferler17 12.710.493 -12.710.493 0 0Dönem Karı (Zararı)17 11.535.793 11.535.793 -20.542 11.515.251Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17 67.844 6.053.114 271.458 6.392.416 6.392.416Dönem Sonu Bakiyeler137.730.842 -4.020.977 399.012 42.090.510 5.622.667 32.588.633 11.535.793 225.946.480 -6.055 225.940.425Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler137.730.842 -4.020.977 -311.779 11.973.975 5.411.327 32.588.633 61.272.726 244.644.747 18.994 244.663.741Transferler17 61.272.726 -61.272.726 0 0Dönem Karı (Zararı)17 35.849.585 35.849.585 -7.541 35.842.044Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17 13.156 6.262.167 948.597 7.223.920 7.223.920Sermaye Arttırımı17 37.269.158 37.269.158 37.269.158Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)210.450.971 210.450.971 210.450.971Dönem Sonu Bakiyeler175.000.000 -4.020.977 210.450.971 -298.623 18.236.142 6.359.924 93.861.359 35.849.585 535.438.381 11.453 535.449.834Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)35.842.044 11.515.251 12.286.271 6.288.779DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar13.156 67.844 -20.167 -198.468Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.445 84.805 -25.209 -248.085Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.289 -16.961 5.042 49.617Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -3.289 -16.961 5.042 49.617Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar7.210.765 6.324.572 811.630 2.497.133Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.185.747 348.023 416.423 -1.132.143Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)17 1.185.747 348.023 416.423 -1.132.143Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.262.167 6.053.114 478.491 3.380.204Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)17 6.262.167 6.053.114 478.491 3.380.204Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-237.149 -76.565 -83.284 249.072Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi22 -237.149 -76.565 -83.284 249.072DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.223.921 6.392.416 791.463 2.298.665TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)43.065.965 17.907.667 13.077.734 8.587.444Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-7.541 -20.542 0 -14.719Ana Ortaklık Payları43.073.506 17.928.209 13.077.734 8.602.163http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974989BIST