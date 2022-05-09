***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
09.05.2022 21:49
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
18 2.268.050.909 1.054.640.203
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
18 104.969.547 67.116.424
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
18 804.814 595.454
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
18 2.162.276.548 986.928.325
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
18 -2.155.577.477 -986.199.438
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
112.473.432 68.440.765
BRÜT KAR (ZARAR)
112.473.432 68.440.765
Genel Yönetim Giderleri
19 -78.848.397 -46.787.550
Pazarlama Giderleri
19 -5.359.482 -4.261.521
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
193.484 868.127
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.548 -359.455
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.456.489 17.900.366
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 130.053 -141.361
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
28.586.542 17.759.005
Finansman Gelirleri
20 79.388.304 32.163.044
Finansman Giderleri
20 -58.621.661 -34.980.739
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
49.353.185 14.941.310
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.603.852 -3.748.724
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -7.364.906 -6.987.873
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -3.238.946 3.239.149
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
38.749.333 11.192.586
DÖNEM KARI (ZARARI)
38.749.333 11.192.586
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-8.066 -1.338
Ana Ortaklık Payları
38.757.399 11.193.924
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-192.732.372 6.586.645
Dönem Karı (Zararı)
38.757.399 11.193.924
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-14.101.416 -2.801.049
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 3.669.932 1.670.940
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.675.820 800.699
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.723.119 2.599.583
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -47.299 23.544
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.822.428
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.334.320 6.757.482
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
5.334.320 6.757.482
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-39.336.663 -10.103.303
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-48.677 -5.675.591
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-48.677 -5.675.591
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.603.852 3.748.724
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-200.458.409 -3.063.745
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-125.232.365 5.591.913
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -36.049.803 -1.570.393
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 1.597.820 2.265.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -37.647.623 -3.835.602
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -18.515.023 5.763.364
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 156.934 50.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -18.671.957 5.712.854
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.222.990 -953.881
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.222.990 -953.881
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.998.532 -4.864.006
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-17.371.222 -6.077.637
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.627.310 1.213.631
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.885.676 -7.030.742
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.968.076 -1.037.445
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-9.917.600 -5.993.297
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-175.802.426 5.329.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -269.049 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-16.660.897 1.257.515
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.693.654 -414.362
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.693.667 -4.473.532
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -672.930 -598.449
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -1.020.737 -3.875.083
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Temettüler
13 0
Alınan Faiz
0 4.059.170
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
64.126.290 -39.621.072
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
64.126.290 -39.621.072
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
64.126.290 -39.621.072
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-130.299.736 -33.448.789
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
43.930.678 14.762.032
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-86.369.058 -18.686.757
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 271.054.085 112.597.426
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 184.685.027 93.910.669
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 184.536.856 271.357.158
Finansal Yatırımlar
6 232.696.230 107.463.865
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 213.622.047 88.389.682
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 213.622.047 88.389.682
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
19.074.183 19.074.183
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
19.074.183 19.074.183
Ticari Alacaklar
8 256.768.010 214.018.646
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.702.388 3.310.214
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 255.065.622 210.708.432
Diğer Alacaklar
9 82.621.378 64.164.314
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 975.392 1.132.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 81.645.986 63.031.988
Türev Araçlar
25 36.789.722 36.513.410
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
25 36.789.722 36.513.410
Peşin Ödenmiş Giderler
11 9.116.107 6.957.712
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 9.116.107 6.957.712
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
1.137.117 1.337.656
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.137.117 1.337.656
ARA TOPLAM
803.665.420 701.812.761
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12 719.946 557.947
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
804.385.366 702.370.708
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 1.517.254 1.517.254
Ticari Alacaklar
8 155.763.626 162.463.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 155.763.626 162.463.189
Diğer Alacaklar
9 295.894 264.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 295.894 264.197
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 13.564.217 15.613.749
Maddi Duran Varlıklar
14 12.317.226 12.883.081
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 4.263.131 4.171.698
Taşıtlar
14 5.466.800 5.738.509
Mobilya ve Demirbaşlar
14 1.720.253 1.865.246
Özel Maliyetler
768.193 1.003.054
Diğer Maddi Duran Varlıklar
98.849 104.574
Kullanım Hakkı Varlıkları
6.535.338 7.472.452
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 36.896.342 36.207.584
Şerefiye
29.198.326 29.198.326
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 7.698.016 7.009.258
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 1.008.843 162.310
Diğer Duran Varlıklar
22.201 11.979
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
22.201 11.979
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
227.920.941 236.595.795
TOPLAM VARLIKLAR
1.032.306.307 938.966.503
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 196.133.190 111.842.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 196.133.190 111.842.903
Banka Kredileri
13 107.049.870 53.450.741
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 4.641.772 3.863.555
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 84.441.548 54.528.607
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 33.407.774 46.548.060
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 33.407.774 46.548.060
Banka Kredileri
13 33.407.774 46.548.060
Ticari Borçlar
8 21.911.230 9.187.629
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 21.911.230 9.187.629
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 5.113.666 32.625.763
Diğer Borçlar
9 14.096.271 17.291.585
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 1.509.857 1.604.100
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 12.586.414 15.687.485
Türev Araçlar
25 34.248.717 35.447.142
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
25 34.248.717 35.447.142
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 34.660
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 34.660
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 7.068.790 10.519.685
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.729.073 7.204.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10.000.573 5.428.348
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.728.500 1.775.799
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
323.708.711 270.701.574
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
323.708.711 270.701.574
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 21.467.260 29.443.116
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 0 0
Banka Kredileri
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 21.467.260 29.443.116
Banka Kredileri
13 18.088.572 24.862.782
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 3.378.688 4.580.334
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.603.720 2.369.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.603.720 2.369.149
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 33.808.335 29.601.821
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.879.315 61.414.086
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
381.588.026 332.115.660
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
650.732.283 606.856.779
Ödenmiş Sermaye
17 175.000.000 175.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -4.020.977 -4.020.977
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
210.450.971 210.450.971
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
179.404 -346.835
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
179.404 -346.835
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 179.404 -346.835
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
56.860.948 52.269.082
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 41.217.314 36.625.448
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
17 15.643.634 15.643.634
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
17 15.643.634 15.643.634
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 173.504.538 93.861.359
Net Dönem Karı veya Zararı
38.757.399 79.643.179
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32 -14.002 -5.936
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
650.718.281 606.850.843
TOPLAM KAYNAKLAR
1.032.306.307 938.966.503
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
137.730.842 -4.020.977 -311.779 11.973.975 5.411.327 2.654.820 29.933.813 61.272.726 244.644.747 18.994 244.663.741
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
17 61.272.726 -61.272.726 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 1.507.267 4.380.101 607.707 11.193.924 17.688.999 -1.338 17.687.661
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
137.730.842 -4.020.977 1.195.488 16.354.076 6.019.034 2.654.820 91.206.539 11.193.924 262.333.746 17.656 262.351.402
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
175.000.000 -4.020.977 210.450.971 -346.835 36.625.448 15.643.634 17.123.549 76.737.810 79.643.179 606.856.779 -5.936 606.850.843
Transferler
17 155.346 79.487.833 -79.643.179
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 526.239 4.591.866 38.757.399 43.875.504 -8.066 43.867.438
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000.000 -4.020.977 210.450.971 179.404 41.217.314 15.643.634 17.278.895 156.225.643 38.757.399 650.732.283 -14.002 650.718.281
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
38.749.333 11.192.586
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
526.239 1.507.267
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
647.274 1.884.084
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-121.035 -376.817
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -121.035 -376.817
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.591.866 4.987.808
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 4.591.866 4.380.101
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 759.634
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
17 0 759.634
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -151.927
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 -151.927
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.118.105 6.495.075
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.867.438 17.687.661
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-8.066 -1.338
Ana Ortaklık Payları
43.875.504 17.688.999
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028104
BIST