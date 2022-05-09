***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı18 2.268.050.909 1.054.640.203Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri18 104.969.547 67.116.424Türev Finansal İşlemlerden Kazanç18 804.814 595.454Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler18 2.162.276.548 986.928.325Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti18 -2.155.577.477 -986.199.438FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)112.473.432 68.440.765BRÜT KAR (ZARAR)112.473.432 68.440.765Genel Yönetim Giderleri19 -78.848.397 -46.787.550Pazarlama Giderleri19 -5.359.482 -4.261.521Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler193.484 868.127Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.548 -359.455ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)28.456.489 17.900.366Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 130.053 -141.361FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)28.586.542 17.759.005Finansman Gelirleri20 79.388.304 32.163.044Finansman Giderleri20 -58.621.661 -34.980.739SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)49.353.185 14.941.310Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.603.852 -3.748.724Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -7.364.906 -6.987.873Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -3.238.946 3.239.149SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)38.749.333 11.192.586DÖNEM KARI (ZARARI)38.749.333 11.192.586Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-8.066 -1.338Ana Ortaklık Payları38.757.399 11.193.924Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-192.732.372 6.586.645Dönem Karı (Zararı)38.757.399 11.193.924Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-14.101.416 -2.801.049Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15 3.669.932 1.670.940Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.675.820 800.699Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.723.119 2.599.583Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 -47.299 23.544Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -1.822.428Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.334.320 6.757.482Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler5.334.320 6.757.482Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-39.336.663 -10.103.303Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-48.677 -5.675.591Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-48.677 -5.675.591Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10.603.852 3.748.724İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-200.458.409 -3.063.745Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-125.232.365 5.591.913Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -36.049.803 -1.570.393İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 1.597.820 2.265.209İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -37.647.623 -3.835.602Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -18.515.023 5.763.364İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4 156.934 50.510İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -18.671.957 5.712.854Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.222.990 -953.881İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)12.222.990 -953.881Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-20.998.532 -4.864.006İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-17.371.222 -6.077.637İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-3.627.310 1.213.631İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.885.676 -7.030.742Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.968.076 -1.037.445Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-9.917.600 -5.993.297Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-175.802.426 5.329.130Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -269.049 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-16.660.897 1.257.515YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.693.654 -414.362Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.693.667 -4.473.532Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -672.930 -598.449Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -1.020.737 -3.875.083Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit GirişleriVerilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerAlınan Temettüler13 0Alınan Faiz0 4.059.170FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI64.126.290 -39.621.072Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları64.126.290 -39.621.072Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları64.126.290 -39.621.072YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-130.299.736 -33.448.789Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi43.930.678 14.762.032NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-86.369.058 -18.686.757DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 271.054.085 112.597.426DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 184.685.027 93.910.669Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 184.536.856 271.357.158Finansal Yatırımlar6 232.696.230 107.463.865Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 213.622.047 88.389.682Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar6 213.622.047 88.389.682Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar19.074.183 19.074.183Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar19.074.183 19.074.183Ticari Alacaklar8 256.768.010 214.018.646İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.702.388 3.310.214İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 255.065.622 210.708.432Diğer Alacaklar9 82.621.378 64.164.314İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 975.392 1.132.326İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 81.645.986 63.031.988Türev Araçlar25 36.789.722 36.513.410Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar25 36.789.722 36.513.410Peşin Ödenmiş Giderler11 9.116.107 6.957.712İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 9.116.107 6.957.712Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 0 0Diğer Dönen Varlıklar1.137.117 1.337.656İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.137.117 1.337.656ARA TOPLAM803.665.420 701.812.761Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar12 719.946 557.947TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR804.385.366 702.370.708DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar6 1.517.254 1.517.254Ticari Alacaklar8 155.763.626 162.463.189İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 155.763.626 162.463.189Diğer Alacaklar9 295.894 264.197İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 295.894 264.197Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar7 13.564.217 15.613.749Maddi Duran Varlıklar14 12.317.226 12.883.081Tesis, Makine ve Cihazlar14 4.263.131 4.171.698Taşıtlar14 5.466.800 5.738.509Mobilya ve Demirbaşlar14 1.720.253 1.865.246Özel Maliyetler768.193 1.003.054Diğer Maddi Duran Varlıklar98.849 104.574Kullanım Hakkı Varlıkları6.535.338 7.472.452Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 36.896.342 36.207.584Şerefiye29.198.326 29.198.326Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 7.698.016 7.009.258Ertelenmiş Vergi Varlığı22 1.008.843 162.310Diğer Duran Varlıklar22.201 11.979İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar22.201 11.979TOPLAM DURAN VARLIKLAR227.920.941 236.595.795TOPLAM VARLIKLAR1.032.306.307 938.966.503KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 196.133.190 111.842.903İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar13 196.133.190 111.842.903Banka Kredileri13 107.049.870 53.450.741Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 4.641.772 3.863.555Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar13 84.441.548 54.528.607Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 33.407.774 46.548.060İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 33.407.774 46.548.060Banka Kredileri13 33.407.774 46.548.060Ticari Borçlar8 21.911.230 9.187.629İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 21.911.230 9.187.629Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 5.113.666 32.625.763Diğer Borçlar9 14.096.271 17.291.585İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 1.509.857 1.604.100İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 12.586.414 15.687.485Türev Araçlar25 34.248.717 35.447.142Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar25 34.248.717 35.447.142Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 34.660İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 34.660Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 7.068.790 10.519.685Kısa Vadeli Karşılıklar11.729.073 7.204.147Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10.000.573 5.428.348Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.728.500 1.775.799Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM323.708.711 270.701.574TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER323.708.711 270.701.574UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 21.467.260 29.443.116İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 0 0Banka Kredileri4 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar13 21.467.260 29.443.116Banka Kredileri13 18.088.572 24.862.782Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 3.378.688 4.580.334Uzun Vadeli Karşılıklar2.603.720 2.369.149Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.603.720 2.369.149Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 33.808.335 29.601.821TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER57.879.315 61.414.086TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER381.588.026 332.115.660ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar650.732.283 606.856.779Ödenmiş Sermaye17 175.000.000 175.000.000Geri Alınmış Paylar (-)17 -4.020.977 -4.020.977Paylara İlişkin Primler (İskontolar)210.450.971 210.450.971Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)179.404 -346.835Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)179.404 -346.835Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 179.404 -346.835Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)56.860.948 52.269.082Yabancı Para Çevrim Farkları17 41.217.314 36.625.448Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)17 15.643.634 15.643.634Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)17 15.643.634 15.643.634Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 173.504.538 93.861.359Net Dönem Karı veya Zararı38.757.399 79.643.179Kontrol Gücü Olmayan Paylar32 -14.002 -5.936TOPLAM ÖZKAYNAKLAR650.718.281 606.850.843TOPLAM KAYNAKLAR1.032.306.307 938.966.503Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler137.730.842 -4.020.977 -311.779 11.973.975 5.411.327 2.654.820 29.933.813 61.272.726 244.644.747 18.994 244.663.741Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler17 61.272.726 -61.272.726 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 1.507.267 4.380.101 607.707 11.193.924 17.688.999 -1.338 17.687.661Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler137.730.842 -4.020.977 1.195.488 16.354.076 6.019.034 2.654.820 91.206.539 11.193.924 262.333.746 17.656 262.351.402Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler175.000.000 -4.020.977 210.450.971 -346.835 36.625.448 15.643.634 17.123.549 76.737.810 79.643.179 606.856.779 -5.936 606.850.843Transferler17 155.346 79.487.833 -79.643.179Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 526.239 4.591.866 38.757.399 43.875.504 -8.066 43.867.438Dönem Sonu Bakiyeler175.000.000 -4.020.977 210.450.971 179.404 41.217.314 15.643.634 17.278.895 156.225.643 38.757.399 650.732.283 -14.002 650.718.281Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)38.749.333 11.192.586DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar526.239 1.507.267Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)647.274 1.884.084Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-121.035 -376.817Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -121.035 -376.817Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar4.591.866 4.987.808Yabancı Para Çevrim Farkları17 4.591.866 4.380.101Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 759.634Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)17 0 759.634Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -151.927Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 -151.927DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.118.105 6.495.075TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)43.867.438 17.687.661Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-8.066 -1.338Ana Ortaklık Payları43.875.504 17.688.999http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028104BIST