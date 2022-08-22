***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
22.08.2022 08:50
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde 01.01.2021 - 30.06.2022 hesap dönemine ilişkin sınırlı denetimden geçmiş finansal tabloları 19.08.2022 tarihinde kamuya açıklanmış olup, 2022 yılı 2.çeyrek sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgileri ve 2022 yılı beklentilerimizi içeren Yatırımcı Sunumu şirketimiz internet sitesinde (www.unluco.com) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057434
BIST
18:053.020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
0
En Düşük
0
18:0518,1252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0398
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1880
|
18,1473
En Düşük
18,0434
18:0518,1735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0174
|Açılış
|: 18,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,2246
En Düşük
18,1338
18:051.015,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,87
|Açılış
|: 1.015,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.013,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUKAS
|16,06
|332.299.419
|% 80,00
|
|YYAPI
|1,20
|20.748.990
|% 0,00
|
|KRPLS
|6,12
|43.759.393
|% 0,00
|
|OBASE
|14,57
|84.733.248
|% 0,00
|
|LIDER
|23,52
|9.361.004
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,20
|20.748.990
|% 0,00
|
|RNPOL
|13,45
|12.813.978
|% 0,00
|
|PNLSN
|14,73
|18.332.845
|% 0,00
|
|KRPLS
|6,12
|43.759.393
|% 0,00
|
|OBASE
|14,57
|84.733.248
|% 0,00
|
|THYAO
|68,50
|5.469.426.767
|% 0,00
|
|PETKM
|11,60
|4.801.980.959
|% 0,00
|
|SISE
|25,72
|3.884.112.642
|% 0,00
|
|EREGL
|29,72
|3.023.145.791
|% 0,00
|
|TUPRS
|326,90
|2.998.227.595
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,66
|2.276.943.258
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,67
|2.600.782.169
|% 0,00
|
|PETKM
|11,60
|4.801.980.959
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,02
|711.093.827
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,96
|1.499.582.953
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1132
|18,1252
|% 0,22
|
|Euro
|18,1581
|18,1735
|% 0,10
|
|Sterlin
|21,3554
|21,4625
|% 0,12
|
|Frank
|18,8036
|18,9169
|% 0,14
|
|Riyal
|4,8113
|4,8354
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|-6,24
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|6.826
|6.929
|7,00
|
|Tam
|6.829
|6.889
|-48,00
|
|Yarım
|3.327
|3.368
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.683
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|18,99
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,08
|-0,01
|
|B. Petrol
|95,31
|95,31
|-1,41
|