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***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

22.08.2022 08:50
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler


***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 19.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde 01.01.2021 - 30.06.2022 hesap dönemine ilişkin sınırlı denetimden geçmiş finansal tabloları 19.08.2022 tarihinde kamuya açıklanmış olup, 2022 yılı 2.çeyrek sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgileri ve 2022 yılı beklentilerimizi içeren Yatırımcı Sunumu şirketimiz internet sitesinde (www.unluco.com) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057434


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUKAS 16,06 332.299.419 % 80,00  
YYAPI 1,20 20.748.990 % 0,00  
KRPLS 6,12 43.759.393 % 0,00  
OBASE 14,57 84.733.248 % 0,00  
LIDER 23,52 9.361.004 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,1132 18,1252 % 0,22  
Euro 18,1581 18,1735 % 0,10  
Sterlin 21,3554 21,4625 % 0,12  
Frank 18,8036 18,9169 % 0,14  
Riyal 4,8113 4,8354 % 0,21  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.741 1.741 -6,24  
Altın Gr. 1.015 1.015 -0,87  
Cumhuriyet 6.826 6.929 7,00  
Tam 6.829 6.889 -48,00  
Yarım 3.327 3.368 -24,00  
Çeyrek 1.669 1.683 -12,00  
Gümüş.Ons 18,97 18,99 -0,06  
Gümüş Gr. 11,07 11,08 -0,01  
B. Petrol 95,31 95,31 -1,41  
Seans Raporu 18:05
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