***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 19.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde 01.01.2021 - 30.06.2022 hesap dönemine ilişkin sınırlı denetimden geçmiş finansal tabloları 19.08.2022 tarihinde kamuya açıklanmış olup, 2022 yılı 2.çeyrek sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgileri ve 2022 yılı beklentilerimizi içeren Yatırımcı Sunumu şirketimiz internet sitesinde (www.unluco.com) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057434BIST