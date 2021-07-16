***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Olağan Genel Kurul Tarih ve GündemiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Gündemde Yer Alan Hak kullanımı Süreçleri arasında Kar Payı seçilerek bildirim yeniden yayınlanmıştırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 13.07.2021Genel Kurul Tarihi 10.08.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.08.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza B Blok, No: 21, Kat: 1 – 34485 – Maslak, Sarıyer, /İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi3 - 2020 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi4 - 2020 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması5 - 2020 faaliyet yılına ait konsolide Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca hazırlanan bilanço ve kâr-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması6 - 2020 faaliyet yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri7 - 2020 yılı hesap dönemi kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması8 - Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması9 - Ücretlendirme politikasının pay sahiplerinin bilgisine sunulması10 - 2021 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması12 - 01.01.2021- 31.12.2021 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması13 - Şirket kar dağıtım politikasının görüşülerek karara bağlanması14 - Şirket bağış ve yardım politikasının görüşülerek karara bağlanması15 - Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadilinin görüşülerek karara bağlanması16 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi18 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Ünlü Yatırım Holding A.Ş. 2020 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Ünlü Yatırım Holding A.Ş. 2020 Olağan Genel Kurul Daveti ve Vekaletname.pdf - İlan MetniEK: 3 Ünlü Yatırım Holding A.Ş. Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Ünlü Yatırım Holding A.Ş. Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Tadili.pdf - İç YönergeEK: 5 Ünlü Yatırım Holding A.Ş. Kar Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 Ünlü Yatırım Holding A.Ş. Ücretlendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında şirketimiz ortaklarının 10 Ağustos 2021 Salı günü saat 14:00'da İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza B Blok, No: 21, Kat: 1 – 34485 – Maslak, Sarıyer, /İSTANBUL adresinde gerçekleşecek Olağan Genel Kurul toplantısına davet edilmelerine karar verildi.2020 yılı Olağan Genel Kurul Daveti, Vekaletname Örneği, Bilgilendirme dökümanı ve ekleri ekte yer almaktadır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Şirketimizin "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.Not : Gündemde Yer Alan Hak kullanımı Süreçleri arasında Kar Payı seçilerek bildirim yeniden yayınlanmıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951456BIST