***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Olağan Genel Kurul Tarih ve GündemiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 27.04.2022Genel Kurul Tarihi 25.05.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.05.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza B Blok, No: 21, Kat: 1 – 34485 – Maslak, Sarıyer, /İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.3 - 2021 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.4 - 2021 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması.5 - 2021 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.6 - 2021 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.7 - 2021 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ve dağıtım tarihine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.8 - 2022 faaliyet yılına ait yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması.9 - 2021 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2022- 31.12.2022 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması.10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması.11 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi.12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi.13 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Ünlü Yatırım Holding A.Ş. - 2021 OGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Ünlü Yatırım Holding A.Ş. - 2021 OGK Davet Gündem ve Vekaletname.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında şirketimiz ortaklarının 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 14:00'da İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza B Blok, No: 21, Kat: 1 – 34485 – Maslak, Sarıyer,/İSTANBUL adresinde gerçekleşecek Olağan Genel Kurul toplantısına davet edilmelerine karar verildi.2021 yılı Olağan Genel Kurul Daveti, Vekaletname Örneği, Bilgilendirme dökümanı ve ekleri ekte yer almaktadır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Şirketimizin "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024490BIST