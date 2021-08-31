***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
31.08.2021 18:41
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 maddesi uyarınca Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961032
BIST
18:051.472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,84
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.458
|
1.474
En Düşük
1.463
18:058,3094
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0630
|Açılış
|: 8,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,3903
En Düşük
8,2868
18:059,8285
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0555
|Açılış
|: 9,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8450
|
9,9266
En Düşük
9,7944
18:05484,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,46
|Açılış
|: 484,79
|
|Önceki Kapanış
|: 487,25
|
490,35
En Düşük
481,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAPRK
|37,40
|22.778.116
|% 10,00
|
|ULAS
|3,85
|16.111.215
|% 10,00
|
|UTPYA
|22,22
|1.338.795
|% 10,00
|
|MANAS
|18,82
|24.576.967
|% 9,99
|
|EDATA
|13,34
|152.412.750
|% 9,98
|
|AGYO
|3,70
|21.831.260
|% -6,80
|
|KGYO
|7,01
|22.377.643
|% -6,16
|
|MMCAS
|5,20
|219.143
|% -5,63
|
|ORMA
|28,50
|326.163
|% -5,06
|
|YONGA
|20,36
|442.435
|% -4,77
|
|GARAN
|9,88
|1.916.443.610
|% 3,35
|
|YKBNK
|2,64
|901.553.019
|% 3,13
|
|TUPRS
|101,70
|732.255.381
|% 2,11
|
|THYAO
|12,68
|680.732.539
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,89
|574.599.254
|% 2,79
|
|YKBNK
|2,64
|901.553.019
|% 3,13
|
|GARAN
|9,88
|1.916.443.610
|% 3,35
|
|AKBNK
|5,89
|574.599.254
|% 2,79
|
|MRGYO
|1,11
|109.543.975
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,78
|546.759.474
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3078
|8,3094
|% -0,75
|
|Euro
|9,8176
|9,8285
|% -0,56
|
|Sterlin
|11,3917
|11,4488
|% -0,78
|
|Frank
|9,0388
|9,0933
|% -0,55
|
|Riyal
|2,2088
|2,2198
|% -0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|4,78
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-2,53
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.267
|-19,00
|
|Tam
|3.197
|3.278
|-22,56
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,91
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,46
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,08
|
|B. Petrol
|71,59
|71,59
|-0,64
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