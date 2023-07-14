***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.04.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 07.04.2023 tarih ve 2023/13 sayılı kararı kapsamında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, bir veya birden çok seferde, Türk Lirası cinsinden, yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli/nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13/07/2023 tarih ve 38/809 sayılı kararı ile 500.000.000 TL (BeşyüzmilyonTürkLirası) ihraç tavanı ile onaylanmıştır.Bilgilerinize sunarız.Ünlü Yatırım Holding A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172317BIST