***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
14.07.2023 18:16
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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07.04.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 07.04.2023 tarih ve 2023/13 sayılı kararı kapsamında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, bir veya birden çok seferde, Türk Lirası cinsinden, yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli/nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13/07/2023 tarih ve 38/809 sayılı kararı ile 500.000.000 TL (BeşyüzmilyonTürkLirası) ihraç tavanı ile onaylanmıştır.
Bilgilerinize sunarız.
Ünlü Yatırım Holding A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172317
BIST
'
18:056.438
En Düşük
|Değişim
|: 1,09%
|| 69,39
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.446
18:0526,1559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1357
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
18:0529,4685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,2401
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4692
En Düşük
29,0484
18:051.648,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,16
|Açılış
|: 1.648,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.652,62
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ELITE
|21,56
|126.806.278
|% 10,00
|
|TUKAS
|6,49
|359.453.330
|% 10,00
|
|ALCAR
|645,70
|165.241.745
|% 10,00
|
|KRONT
|26,84
|92.497.417
|% 10,00
|
|EDIP
|12,98
|150.587.848
|% 10,00
|
|VANGD
|14,40
|20.762.582
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|79.027.230
|% -9,99
|
|BRKSN
|19,57
|143.937.374
|% -9,98
|
|AYCES
|239,90
|214.510.621
|% -9,98
|
|GRNYO
|10,24
|36.437.137
|% -9,94
|
|THYAO
|213,50
|8.272.042.944
|% 1,91
|
|ASELS
|69,50
|7.554.291.353
|% 2,21
|
|SISE
|49,22
|5.082.468.600
|% 2,76
|
|AKBNK
|24,76
|4.035.035.271
|% 1,31
|
|ASTOR
|81,50
|3.847.955.357
|% -2,10
|
|YKBNK
|13,91
|3.187.965.983
|% -2,52
|
|EKGYO
|8,24
|1.828.757.884
|% -0,96
|
|ISCTR
|14,49
|3.226.206.399
|% -1,83
|
|SKBNK
|2,85
|483.243.468
|% -2,40
|
|AKBNK
|24,76
|4.035.035.271
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1505
|26,1559
|% 0,52
|
|Euro
|29,4017
|29,4685
|% 0,82
|
|Sterlin
|34,2246
|34,3963
|% 0,35
|
|Frank
|30,2648
|30,4471
|% 0,21
|
|Riyal
|6,9567
|6,9916
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|-2,18
|
|Altın Gr.
|1.647
|1.647
|5,64
|
|Cumhuriyet
|10.950
|11.116
|-29,00
|
|Tam
|10.622
|10.845
|62,00
|
|Yarım
|5.311
|5.447
|30,00
|
|Çeyrek
|2.664
|2.724
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,95
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|20,93
|20,95
|0,11
|
|B. Petrol
|80,19
|80,19
|-1,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59TNZTP
Yüzde 9.91 oranında artışla 27.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 825, 747 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, ASTOR
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 43 artarak (% 0.88 ) 5, 777
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, UMPAS, EDIP, OZRDN, ALCAR, BAYRK, HATEK, AVHOL, OTTO, CVKMD
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GRNYO, AVGYO, VANGD, BRKSN, IHAAS, KERVN, AYCES, IHEVA