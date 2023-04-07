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***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

07.04.2023 18:42
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 07.04.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.04.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 07.04.2023 tarih ve 2023/13 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, 1.000.000.000 TL (BirMilyarTürkLirası)'na kadar, bir veya birden çok seferde, Türk Lirası cinsinden, yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli/nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, borçlanma aracı ihraç edilmesine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134029


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Tam 8.512 8.610 47,00  
Yarım 4.157 4.213 23,00  
Çeyrek 2.079 2.107 12,00  
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