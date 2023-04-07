***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 07.04.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 07.04.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 07.04.2023 tarih ve 2023/13 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, 1.000.000.000 TL (BirMilyarTürkLirası)'na kadar, bir veya birden çok seferde, Türk Lirası cinsinden, yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli/nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, borçlanma aracı ihraç edilmesine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134029BIST