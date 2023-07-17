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***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

17.07.2023 11:56
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanının SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç Tavanı Onayına İlişkin Bildirim

Yetkili Organ Karar Tarihi 07.04.2023
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.04.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.07.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.07.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 07.04.2023 tarih ve 2023/13 sayılı kararı kapsamında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, bir veya birden çok seferde, Türk Lirası cinsinden, yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli/nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13/07/2023 tarih ve 38/809 sayılı kararı ile 500.000.000 TL (BeşyüzmilyonTürkLirası) ihraç tavanı ile onaylanmış olup onaylı ihraç belgesi ekte sunulmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. - SPK İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172623


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