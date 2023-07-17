***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanının SPK Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İhraç Tavanı Onayına İlişkin BildirimYetkili Organ Karar Tarihi 07.04.2023İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 07.04.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 13.07.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.07.2024Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 07.04.2023 tarih ve 2023/13 sayılı kararı kapsamında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, bir veya birden çok seferde, Türk Lirası cinsinden, yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli/nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13/07/2023 tarih ve 38/809 sayılı kararı ile 500.000.000 TL (BeşyüzmilyonTürkLirası) ihraç tavanı ile onaylanmış olup onaylı ihraç belgesi ekte sunulmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. - SPK İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172623BIST