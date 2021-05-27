***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.03.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜnlü Yatırım Holding A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamesinin eki olan Esas Sözleşme tarafınıza sunulmaktadr.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938527BIST