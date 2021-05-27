***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
27.05.2021 22:00
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ünlü Yatırım Holding A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938526
BIST
18:051.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.429
En Düşük
1.411
18:058,5084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0102
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5109
En Düşük
8,4921
18:0510,3713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0173
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3898
En Düşük
10,3541
18:05517,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,76
|Açılış
|: 517,50
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
519,39
En Düşük
517,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|3,19
|25.344.278
|% 10,00
|
|SRVGY
|82,60
|24.924.133
|% 9,99
|
|TUCLK
|10,72
|66.297.091
|% 9,95
|
|KAPLM
|22,32
|4.663.176
|% 9,95
|
|ISBIR
|7.829,80
|3.324.482
|% 8,45
|
|KUTPO
|44,56
|124.325.356
|% -9,98
|
|ISGSY
|12,28
|62.911.728
|% -9,97
|
|GEDZA
|45,78
|44.859.004
|% -9,97
|
|METUR
|26,78
|30.088.120
|% -9,95
|
|DERHL
|5,93
|56.203.452
|% -9,88
|
|THYAO
|13,05
|2.250.923.769
|% 0,00
|
|GARAN
|7,96
|1.383.329.751
|% -2,09
|
|YKBNK
|2,16
|1.084.223.053
|% -0,46
|
|SAHOL
|8,44
|890.970.125
|% -0,35
|
|EREGL
|18,86
|692.222.137
|% -1,15
|
|YKBNK
|2,16
|1.084.223.053
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,89
|418.188.608
|% -0,53
|
|GARAN
|7,96
|1.383.329.751
|% -2,09
|
|THYAO
|13,05
|2.250.923.769
|% 0,00
|
|KARSN
|4,68
|515.403.127
|% -3,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4976
|8,5084
|% 0,12
|
|Euro
|10,3502
|10,3713
|% -0,17
|
|Sterlin
|12,0339
|12,0942
|% 0,01
|
|Frank
|9,4354
|9,4922
|% -0,01
|
|Riyal
|2,2602
|2,2715
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-3,57
|
|Altın Gr.
|518
|518
|2,58
|
|Cumhuriyet
|3.403
|3.454
|-16,00
|
|Tam
|3.388
|3.473
|-14,00
|
|Yarım
|1.638
|1.680
|-6,77
|
|Çeyrek
|821
|840
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|27,75
|27,78
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,47
|69,47
|0,27
|