***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 27.04.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREUNCO00015 Peşin 0,1000000 10 10 0,0900000 9B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 Peşin 0,0999999 9,99999 10 0,0899999 8,99999Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 09.06.2022 13.06.2022 10.06.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREUNCO00015 0 0B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 27.04.2022 tarihli toplantısında, Şirketimizin esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında 2021 yılı hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir net kâr rakamının % 22,45'ine denk gelen, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,1000 TL (net 0,0900 TL) nakit kâr payına tekabül eden, brüt 17.500.000,00 TL (15.750.000,00 TL) tutarındaki kârın, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan kâr payı dağıtım öneri tablosu uyarınca, 09/06/2022 tarihinden itibaren mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine nakden dağıtılmasının, ekteki kâr payı dağıtım öneri tablosu ile birlikte Şirketimiz 2021 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek karara bağlanmak üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına, mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak kar dağıtım tablosu ek'te yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ünlü Yatırım Holding A.Ş. 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 175.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 3.058.476Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kar dağıtımında imtiyaz yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 110.409.518 44.569.8584. Vergiler ( - ) 30.791.269 11.078.3895. Net Dönem Kârı 79.618.249 33.491.4696. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.674.573 1.674.5738. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 77.943.676 31.816.895Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 8.750.000 8.750.000* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 8.750.000 8.750.00016. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 60.443.676 14.316.89520. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 4.958.310 0 6,36 0,09 9B Grubu 10.791.690 0 13,85 0,09 9TOPLAM 15.750.000 0 20,21 0,09 9Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları(*) Net kâr payı, %10 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile hesaplanmış olup, dağıtım gününde pay sahibi yapısına göre değişiklik gösterebilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024489BIST