***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR-Eurasia Rating tarafından yapılan kredi derecelendirme değerlendirmesi sonucunda, Ünlü Yatırım Holding A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notu "AA+ (Tr)" (Görünüm: "Stabil"), Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu "BB" (Görünüm: "Negatif") ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu "BB" (Görünüm: "Negatif") olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059174BIST