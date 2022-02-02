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***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

02.02.2022 18:23
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

   İlgi: Borsa İstanbul A.Ş.02.02.2022 Tarih ve BİAŞ-E-6417 Sayılı Yazısı 
Şirketimiz ile ilgili olarak, mevcut durum itibariyle kamuya açıklanmış olanlar haricinde, kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999063


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EMNIS 22,68 15.309 % 9,99  
GESAN 19,47 53.268.753 % 7,63  
FMIZP 120,90 20.485.575 % 6,71  
PARSN 38,14 47.064.783 % 6,54  
ATSYH 11,40 27.930 % 6,54  
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Sterlin 18,3346 18,4265 % 0,56  
Frank 14,6823 14,7707 % 0,55  
Riyal 3,6063 3,6244 % 0,71  
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11:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.804 1.805 -3,12  
Altın Gr. 787 787 3,98  
Cumhuriyet 5.222 5.301 60,00  
Tam 5.198 5.330 61,66  
Yarım 2.512 2.578 29,83  
Çeyrek 1.260 1.289 14,91  
Gümüş.Ons 22,54 22,57 -0,11  
Gümüş Gr. 9,81 9,82 0,00  
B. Petrol 89,11 89,11 -0,36  
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