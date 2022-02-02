***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
02.02.2022 18:23
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: Borsa İstanbul A.Ş.02.02.2022 Tarih ve BİAŞ-E-6417 Sayılı Yazısı
Şirketimiz ile ilgili olarak, mevcut durum itibariyle kamuya açıklanmış olanlar haricinde, kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999063
BIST
11:031.999
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -3,40
|Açılış
|: 1.996
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.014
En Düşük
1.995
11:0313,5766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1027
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,6269
En Düşük
13,4311
11:0315,3580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1170
|Açılış
|: 15,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0700
|
15,4146
En Düşük
15,2003
11:03786,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 3,71
|Açılış
|: 786,44
|
|Önceki Kapanış
|: 782,73
|
791,07
En Düşük
780,61
BIST En Aktif Hisseler11:00
|EMNIS
|22,68
|15.309
|% 9,99
|
|GESAN
|19,47
|53.268.753
|% 7,63
|
|FMIZP
|120,90
|20.485.575
|% 6,71
|
|PARSN
|38,14
|47.064.783
|% 6,54
|
|ATSYH
|11,40
|27.930
|% 6,54
|
|ORCAY
|57,25
|28.976.699
|% -9,98
|
|SANEL
|13,19
|3.291.802
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,76
|56.649
|% -8,00
|
|EUKYO
|4,73
|2.036.160
|% -5,96
|
|HURGZ
|2,12
|10.180.110
|% -4,93
|
|GARAN
|12,09
|651.987.321
|% -1,63
|
|YKBNK
|4,22
|550.532.212
|% -2,54
|
|THYAO
|27,78
|497.140.611
|% -0,07
|
|KRDMD
|11,75
|279.660.475
|% 0,43
|
|AKBNK
|7,99
|237.718.096
|% -1,60
|
|YKBNK
|4,22
|550.532.212
|% -2,54
|
|GARAN
|12,09
|651.987.321
|% -1,63
|
|TSKB
|1,60
|83.887.451
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,45
|92.567.973
|% 0,82
|
|BIOEN
|6,84
|227.587.499
|% 0,00
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5677
|13,5766
|% 0,76
|
|Euro
|15,3385
|15,3580
|% 0,77
|
|Sterlin
|18,3346
|18,4265
|% 0,56
|
|Frank
|14,6823
|14,7707
|% 0,55
|
|Riyal
|3,6063
|3,6244
|% 0,71
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-3,12
|
|Altın Gr.
|787
|787
|3,98
|
|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|60,00
|
|Tam
|5.198
|5.330
|61,66
|
|Yarım
|2.512
|2.578
|29,83
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|14,91
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,57
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,82
|0,00
|
|B. Petrol
|89,11
|89,11
|-0,36
|