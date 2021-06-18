***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 17.06.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında, 27.05.2021 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 27.05.2021 tarihinde onaylanan İzahname ile kamuya açıklandığı üzere, bir "Yatırım Bankası" kurulmasına ilişkin olarak gerekli her türlü fizibilite çalışmalarının yapılması ve bu kapsamda resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdindeki gerekli her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesi için "PwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş."'nin bir danışmanlık sözleşmesi akdedilmek suretiyle yetkilendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942965BIST