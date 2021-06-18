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***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.06.2021 09:13



***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz 17.06.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında, 27.05.2021 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 27.05.2021 tarihinde onaylanan İzahname ile kamuya açıklandığı üzere, bir "Yatırım Bankası" kurulmasına ilişkin olarak gerekli her türlü fizibilite çalışmalarının yapılması ve bu kapsamda resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdindeki gerekli her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesi için "PwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş."'nin bir danışmanlık sözleşmesi akdedilmek suretiyle yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942965


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Tam 3.277 3.363 -85,42  
Yarım 1.584 1.627 -41,32  
Çeyrek 794 813 -20,65  
Gümüş.Ons 26,21 26,24 0,31  
Gümüş Gr. 7,30 7,31 0,04  
B. Petrol 72,58 72,58 -0,52  
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