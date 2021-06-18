***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.06.2021 09:13
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 17.06.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında, 27.05.2021 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 27.05.2021 tarihinde onaylanan İzahname ile kamuya açıklandığı üzere, bir "Yatırım Bankası" kurulmasına ilişkin olarak gerekli her türlü fizibilite çalışmalarının yapılması ve bu kapsamda resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdindeki gerekli her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesi için "PwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş."'nin bir danışmanlık sözleşmesi akdedilmek suretiyle yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942965
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
0
En Düşük
0
18:058,6956
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0237
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,7269
En Düşük
8,6929
18:0510,3561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0414
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3484
18:05498,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,49
|Açılış
|: 498,63
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
501,08
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YKBNK
|2,17
|525.618.638
|% 0,00
|
|PETKM
|5,80
|276.642.266
|% 0,00
|
|PGSUS
|77,15
|254.710.828
|% 0,00
|
|RALYH
|3,48
|1.984.537
|% 0,00
|
|AKSA
|15,31
|40.798.962
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,17
|525.618.638
|% 0,00
|
|PETKM
|5,80
|276.642.266
|% 0,00
|
|PGSUS
|77,15
|254.710.828
|% 0,00
|
|RALYH
|3,48
|1.984.537
|% 0,00
|
|AKSA
|15,31
|40.798.962
|% 0,00
|
|THYAO
|14,66
|1.976.664.293
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|1.401.550.987
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|964.805.918
|% 0,00
|
|BJKAS
|6,79
|709.595.848
|% 0,00
|
|BOBET
|5,61
|641.669.395
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|964.805.918
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,17
|525.618.638
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|1.401.550.987
|% 0,00
|
|THYAO
|14,66
|1.976.664.293
|% 0,00
|
|YESIL
|2,14
|283.618.089
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6918
|8,6956
|% -0,27
|
|Euro
|10,3475
|10,3561
|% -0,40
|
|Sterlin
|12,0303
|12,0907
|% -0,63
|
|Frank
|9,4271
|9,4839
|% -0,37
|
|Riyal
|2,3123
|2,3239
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|11,83
|
|Altın Gr.
|499
|499
|1,49
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.341
|-93,00
|
|Tam
|3.277
|3.363
|-85,42
|
|Yarım
|1.584
|1.627
|-41,32
|
|Çeyrek
|794
|813
|-20,65
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,24
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,04
|
|B. Petrol
|72,58
|72,58
|-0,52
|