***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2021 18:27
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18.06.2021 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak Şirketimiz müteakip çalışmaları neticesinde, Şirketimizin 20.09.2021 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde, 299.999.996 TL tutarında sermayesine %99,9996 oranında iştirak edeceğimiz 300.000.000 TL sermayeli Yatırım Bankası kurulması için gerekli izinlerin alınması amacıyla 20.09.2021 (bugün) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964604
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -27,52
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.386
18:058,6834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0366
|Açılış
|: 8,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
18:0510,1915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0513
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
18:05492,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 4,13
|Açılış
|: 492,16
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
492,96
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BALAT
|9,46
|2.101.609
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,15
|25.292.039
|% 9,99
|
|EDIP
|3,76
|61.073.276
|% 9,94
|
|HUBVC
|11,61
|73.658.243
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|8.485.183
|% 9,92
|
|KTSKR
|58,45
|5.489.880
|% -9,94
|
|NUGYO
|13,23
|11.217.115
|% -9,94
|
|BMSCH
|8,44
|46.048.935
|% -9,93
|
|AVGYO
|2,74
|36.197.143
|% -9,87
|
|BRYAT
|374,60
|70.928.074
|% -8,57
|
|TEZOL
|17,94
|1.526.938.817
|% -2,71
|
|THYAO
|12,81
|1.507.050.650
|% 0,71
|
|GARAN
|9,08
|1.283.323.498
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,38
|542.034.832
|% -2,86
|
|EREGL
|16,49
|523.252.655
|% -3,23
|
|YKBNK
|2,38
|542.034.832
|% -2,86
|
|GARAN
|9,08
|1.283.323.498
|% -3,30
|
|EKGYO
|1,78
|235.276.173
|% -2,20
|
|THYAO
|12,81
|1.507.050.650
|% 0,71
|
|ODAS
|1,35
|142.255.354
|% -2,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6786
|8,6834
|% 0,42
|
|Euro
|10,1810
|10,1915
|% 0,51
|
|Sterlin
|11,8165
|11,8757
|% -0,19
|
|Frank
|9,3203
|9,3765
|% 0,90
|
|Riyal
|2,3081
|2,3196
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|8,08
|
|Altın Gr.
|492
|492
|3,84
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.296
|19,00
|
|Tam
|3.232
|3.314
|21,45
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|10,38
|
|Çeyrek
|784
|801
|5,18
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,23
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,04
|
|B. Petrol
|73,97
|73,97
|-1,37
|
Seans Raporu
18:05
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