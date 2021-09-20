***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar18.06.2021 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak Şirketimiz müteakip çalışmaları neticesinde, Şirketimizin 20.09.2021 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde, 299.999.996 TL tutarında sermayesine %99,9996 oranında iştirak edeceğimiz 300.000.000 TL sermayeli Yatırım Bankası kurulması için gerekli izinlerin alınması amacıyla 20.09.2021 (bugün) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964604BIST