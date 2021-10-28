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***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.10.2021 09:27




Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı, Şirketimiz paylarının halka arzına ilişkin İzahnamede yer verilen büyüme hedeflerimizden biri olan varant faaliyetleri ile ilgili olarak
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek "aracı kuruluş varantlarının ve sertifikalarının halka arzı"na ilişkin 
Sermaye Piyasası Kurulu'na 27.10.2021 tarihinde (dün) yapılan İhraççı Bilgi Dokümanı onayı başvurusu kapsamında, Şirketimizin sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklıklarımızdan Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ile
Goldman Sachs International arasında piyasa yapıcılığı için sözleşme imzalanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973132


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