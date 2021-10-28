***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı, Şirketimiz paylarının halka arzına ilişkin İzahnamede yer verilen büyüme hedeflerimizden biri olan varant faaliyetleri ile ilgili olarakGoldman Sachs International tarafından ihraç edilecek "aracı kuruluş varantlarının ve sertifikalarının halka arzı"na ilişkinSermaye Piyasası Kurulu'na 27.10.2021 tarihinde (dün) yapılan İhraççı Bilgi Dokümanı onayı başvurusu kapsamında, Şirketimizin sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklıklarımızdan Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ileGoldman Sachs International arasında piyasa yapıcılığı için sözleşme imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973132BIST