***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.10.2021 09:27
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı, Şirketimiz paylarının halka arzına ilişkin İzahnamede yer verilen büyüme hedeflerimizden biri olan varant faaliyetleri ile ilgili olarak
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek "aracı kuruluş varantlarının ve sertifikalarının halka arzı"na ilişkin
Sermaye Piyasası Kurulu'na 27.10.2021 tarihinde (dün) yapılan İhraççı Bilgi Dokümanı onayı başvurusu kapsamında, Şirketimizin sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklıklarımızdan Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ile
Goldman Sachs International arasında piyasa yapıcılığı için sözleşme imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973132
BIST
18:051.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
0
En Düşük
0
18:059,5390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0589
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5400
En Düşük
9,4668
18:0511,0652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0381
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,0672
En Düşük
11,0056
18:05551,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,85
|Açılış
|: 551,88
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
552,35
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSEN
|7,46
|57.710.428
|% 0,00
|
|ANELE
|2,64
|13.969.531
|% 0,00
|
|ANGEN
|21,56
|203.044.377
|% 0,00
|
|ARDYZ
|45,66
|32.820.991
|% 0,00
|
|BASGZ
|36,40
|228.281.974
|% 0,00
|
|AKSEN
|7,46
|57.710.428
|% 0,00
|
|ANELE
|2,64
|13.969.531
|% 0,00
|
|ANGEN
|21,56
|203.044.377
|% 0,00
|
|ARDYZ
|45,66
|32.820.991
|% 0,00
|
|BASGZ
|36,40
|228.281.974
|% 0,00
|
|GARAN
|9,56
|2.894.508.903
|% 0,00
|
|THYAO
|14,85
|1.483.519.515
|% 0,00
|
|EREGL
|19,77
|1.409.185.245
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,78
|1.144.191.378
|% 0,00
|
|ASELS
|16,48
|1.002.592.584
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,66
|933.625.957
|% 0,00
|
|GARAN
|9,56
|2.894.508.903
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,97
|395.646.468
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,78
|1.144.191.378
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,66
|361.839.724
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5322
|9,5358
|% 0,59
|
|Euro
|11,0544
|11,0679
|% 0,37
|
|Sterlin
|13,0446
|13,1100
|% 0,41
|
|Frank
|10,3193
|10,3815
|% 0,30
|
|Riyal
|2,5307
|2,5434
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|6,80
|
|Altın Gr.
|551
|552
|3,59
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|0,03
|
|B. Petrol
|82,97
|82,97
|-0,90
|
Seans Raporu
18:05
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17:56ERBOS
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17:55
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