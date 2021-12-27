***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2021 18:13
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Grup iştirak yapısının sadeleştirilmesi çerçevesinde Şirketimiz Ünlü Yatırım Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.'nin, %100 oranında bağlı ortaklığı olan DU Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'yi devir almak suretiyle Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri kapsamında 22.12.2021 tarihli finansal tabloları esas alınarak kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemleri tamamlanmış olup, 22.12.2021 tarihinde tescil ve 27.12.2021 tarihli 10481 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Devralan Şirket İstanbul Varlık Yönetim A.Ş., DU Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin %100 oranında pay sahibi olduğundan birleşme nedeniyle sermaye artırımı ve esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986442
BIST
18:051.897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,85
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.873
18:0511,4948
En Yüksek
|Değişim
|: 4,58%
|| 0,5034
|Açılış
|: 11,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5814
En Düşük
10,7605
18:0513,0264
En Yüksek
|Değişim
|: 4,72%
|| 0,5869
|Açılış
|: 12,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
18:05667,80
En Yüksek
|Değişim
|: 4,62%
|| 29,47
|Açılış
|: 667,80
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
674,43
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BAGFS
|17,38
|12.266.747
|% 10,00
|
|DOBUR
|79,20
|12.304.166
|% 10,00
|
|ISKPL
|5,39
|103.797.929
|% 10,00
|
|KARYE
|14,85
|48.140.830
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|493.287
|% 10,00
|
|NUGYO
|6,19
|71.497.571
|% -9,90
|
|RODRG
|17,60
|4.767.626
|% -7,32
|
|SANFM
|31,38
|16.420.250
|% -7,21
|
|YBTAS
|15.599,20
|519.563
|% -6,42
|
|UFUK
|18,09
|828.757
|% -6,27
|
|GARAN
|11,67
|2.381.753.028
|% -0,43
|
|THYAO
|20,78
|2.274.516.221
|% -1,61
|
|SASA
|51,35
|2.011.867.495
|% 7,88
|
|EREGL
|28,72
|1.934.484.334
|% 1,20
|
|KRDMD
|9,38
|1.716.529.195
|% -0,53
|
|YKBNK
|3,66
|1.403.914.570
|% 3,68
|
|EKGYO
|2,22
|667.934.709
|% 0,00
|
|GARAN
|11,67
|2.381.753.028
|% -0,43
|
|KRDMD
|9,38
|1.716.529.195
|% -0,53
|
|TSKB
|1,51
|236.085.699
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,4704
|11,4948
|% 4,58
|
|Euro
|12,9937
|13,0264
|% 4,72
|
|Sterlin
|15,3349
|15,4118
|% 4,33
|
|Frank
|12,4439
|12,5189
|% 4,48
|
|Riyal
|3,0425
|3,0578
|% 4,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|7,68
|
|Altın Gr.
|667
|667
|28,81
|
|Cumhuriyet
|4.443
|4.510
|-12,00
|
|Tam
|4.426
|4.543
|-10,28
|
|Yarım
|2.139
|2.197
|-4,97
|
|Çeyrek
|1.073
|1.099
|-2,48
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,09
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|8,48
|8,49
|0,36
|
|B. Petrol
|77,24
|77,24
|1,45
|