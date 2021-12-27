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***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.12.2021 18:13
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Grup iştirak yapısının sadeleştirilmesi çerçevesinde Şirketimiz Ünlü Yatırım Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.'nin, %100 oranında bağlı ortaklığı olan DU Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'yi devir almak suretiyle Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri kapsamında 22.12.2021 tarihli finansal tabloları esas alınarak kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemleri tamamlanmış olup, 22.12.2021 tarihinde tescil ve 27.12.2021 tarihli 10481 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Devralan Şirket İstanbul Varlık Yönetim A.Ş., DU Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin %100 oranında pay sahibi olduğundan birleşme nedeniyle sermaye artırımı ve esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986442


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BAGFS 17,38 12.266.747 % 10,00  
DOBUR 79,20 12.304.166 % 10,00  
ISKPL 5,39 103.797.929 % 10,00  
KARYE 14,85 48.140.830 % 10,00  
QNBFL 86,35 493.287 % 10,00  
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Frank 12,4439 12,5189 % 4,48  
Riyal 3,0425 3,0578 % 4,26  
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Altın Ons 1.813 1.813 7,68  
Altın Gr. 667 667 28,81  
Cumhuriyet 4.443 4.510 -12,00  
Tam 4.426 4.543 -10,28  
Yarım 2.139 2.197 -4,97  
Çeyrek 1.073 1.099 -2,48  
Gümüş.Ons 23,07 23,09 0,11  
Gümüş Gr. 8,48 8,49 0,36  
B. Petrol 77,24 77,24 1,45  
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