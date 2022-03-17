***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Şirketimiz 17.03.2022 tarih ve 2022/04 sayılı kararı ile Şirketimizin sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olduğu Ünlü Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin ödenmiş sermayesinin 20.000.000,00 TL (Yirmimilyon Türk Lirası) nakden karşılanmak suretiyle 35.000.000 TL'na (Otuzbeşmilyon Türk Lirası) çıkarılmasına ilişkin yapılacak sermaye artırımına, yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılması suretiyle katılınmasına" karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011143BIST