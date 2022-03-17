***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2022 17:24
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Şirketimiz 17.03.2022 tarih ve 2022/04 sayılı kararı ile Şirketimizin sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olduğu Ünlü Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin ödenmiş sermayesinin 20.000.000,00 TL (Yirmimilyon Türk Lirası) nakden karşılanmak suretiyle 35.000.000 TL'na (Otuzbeşmilyon Türk Lirası) çıkarılmasına ilişkin yapılacak sermaye artırımına, yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılması suretiyle katılınmasına" karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011143
BIST
17:452.133
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 43,78
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.136
En Düşük
2.104
17:4514,7321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1166
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
17:4516,3471
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1966
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3962
En Düşük
16,0709
17:45920,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 15,63
|Açılış
|: 920,32
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler17:45
|PENTA
|346,50
|49.501.974
|% 10,00
|
|AVGYO
|3,19
|44.273.271
|% 10,00
|
|GZNMI
|27,74
|101.014.432
|% 9,99
|
|YEOTK
|62,75
|8.587.338
|% 9,99
|
|CMBTN
|206,30
|14.414.391
|% 9,97
|
|PKENT
|393,30
|105.676.849
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|49.081.318
|% -9,96
|
|ULUFA
|2,83
|24.503.208
|% -4,39
|
|TETMT
|264,00
|9.791.566
|% -3,93
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|KRDMD
|14,69
|3.046.467.831
|% 2,08
|
|EREGL
|35,54
|2.893.493.003
|% 3,68
|
|GARAN
|11,91
|2.792.097.175
|% 0,42
|
|THYAO
|27,78
|2.337.768.457
|% 0,29
|
|FROTO
|304,10
|1.719.045.926
|% 6,14
|
|DOHOL
|3,43
|967.454.485
|% 4,57
|
|GARAN
|11,91
|2.792.097.175
|% 0,42
|
|YKBNK
|3,91
|864.199.631
|% 2,89
|
|KRDMD
|14,69
|3.046.467.831
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,25
|347.792.839
|% 0,90
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7164
|14,7321
|% 0,80
|
|Euro
|16,3145
|16,3471
|% 1,22
|
|Sterlin
|19,2408
|19,3373
|% 0,49
|
|Frank
|15,6272
|15,7213
|% 1,08
|
|Riyal
|3,9098
|3,9294
|% 0,74
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|19,73
|
|Altın Gr.
|921
|921
|16,47
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|75,00
|
|Tam
|6.057
|6.210
|75,90
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|36,72
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,51
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|0,28
|
|B. Petrol
|105
|105
|7,39
|
Seans Raporu
17:45
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17:59RTALB
Yüzde 5.62 oranında artışla 17.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 036, 892 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 6 artarak (% 2.55 ) 2, 399
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17:56XU100
Endeks 2, 133 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 12 üstünde . İşlem hacmi 30, 585.00 milyon TL de
-
17:56AYEN
Yüzde 9.85 oranında artışla 12.05 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 161, 822 adet işlem
-
17:55AVGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.19 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 344, 970 adet işlem