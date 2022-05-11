***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2022 - 31.03.2022 hesap dönemine ilişkin üç aylık özet konsolide finansal tabloları ile ara dönem faaliyet raporu 09.05.2022 tarihinde kamuya açıklanmış olup ilgili dökümanlar, basın bülteni ve bu döneme ilişkin yatırımcı sunumu şirketimiz internet sitesinde (www.unluco.com) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029440BIST