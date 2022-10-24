***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklıklarımızdan Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Bağlı Ortaklık"), müşterilerine sunduğu sermaye piyasası hizmetleri kapsamında geliştirme çalışmalarına devam ettiği mobil uygulamalarda kullanmayı planladığı "Piapiri" ve "Piapiri ÜNLÜ&Co" markalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yaptığı başvuru kapsamında SPK tarafından 8 Mart 2022 tarihinde "Piapiri" ve "Piapiri ÜNLÜ&Co" markalarının Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından kullanımına izin verilmişti.Bağlı Ortaklık'ın Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescilini talep etmiş olduğu "Piapiri" markasının tescili 20.04.2022 tarihinde, "Piapiri ÜNLÜ&Co" markasının tescili ise 15.06.2022 tarihinde gerçekleşmiş ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından söz konusu markalara ilişkin olarak düzenlenen marka tescil belgeleri Bağlı Ortaklık tarafından teslim alınmıştır.Söz konusu markaların kullanılacağı mobil uygulamanın tanıtımının 24.10.2022 tarihinde yapılması planlanmaktadır.Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073436BIST