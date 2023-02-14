***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14/02/2023 tarihli ve 2023/3 sayılı kararı ile Grup içi görev değişikliği sebebiyle, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevinden ayrılan Sn. Süleyman Aykut SARIBIYIK'ın yerine Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütmek üzere 14/02/2023 tarihi itibarıyla Sn. Gülden AKDEMİR'in atanmasına karar verilmiştir.Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113188BIST