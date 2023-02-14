***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.02.2023 18:16
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14/02/2023 tarihli ve 2023/3 sayılı kararı ile Grup içi görev değişikliği sebebiyle, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevinden ayrılan Sn. Süleyman Aykut SARIBIYIK'ın yerine Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütmek üzere 14/02/2023 tarihi itibarıyla Sn. Gülden AKDEMİR'in atanmasına karar verilmiştir.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113188
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0009
|Açılış
|: 19,0820
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,8734
En Düşük
18,8028
10:4220,2368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0345
|Açılış
|: 20,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3678
En Düşük
20,1530
10:421.125,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,50
|Açılış
|: 1.125,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,47
|
1.133,73
En Düşük
1.116,63
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8340
|18,8379
|% 0,00
|
|Euro
|20,2341
|20,2368
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,8892
|23,0040
|% 0,40
|
|Frank
|20,3847
|20,5075
|% -0,13
|
|Riyal
|5,0063
|5,0314
|% -0,01
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|1,41
|
|Altın Gr.
|1.123
|1.123
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|7.633
|7.748
|42,00
|
|Tam
|7.633
|7.711
|31,00
|
|Yarım
|3.729
|3.773
|15,00
|
|Çeyrek
|1.865
|1.887
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,92
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|13,25
|13,27
|-0,05
|
|B. Petrol
|85,63
|85,63
|-0,98
|