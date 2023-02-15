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***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.02.2023 09:46
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 15 Şubat 2023 tarihinde yapmış olduğu toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı da dikkate alınarak   a)Pay geri alım programının azami 3 ay süreyle geçerli olacak şekilde belirlenmesine, b)Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 35.000.000 TL olarak ve geri alınacak azami hisse adedinin ise 5.000.000 adet (5.000.000 TL Nominal) olarak belirlenmesine c)Pay geri alım için ayrılacak fonun, Şirketimizin özkaynaklarından karşılanmasına, d)Gerekli görüldüğü takdirde geri alımının yapılması konusunda şirket yönetiminin yetkilendirilmesine, e) Şirket paylarının pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113327


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IZMDC 4,95 38.458.273 % 10,00  
KRDMD 17,49 382.119.919 % 10,00  
SEYKM 8,47 5.651.222 % 10,00  
TCELL 36,74 448.824.657 % 10,00  
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Riyal 5,0098 5,0350 % 0,11  
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11:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.834 1.834 -21,71  
Altın Gr. 1.111 1.111 -12,20  
Cumhuriyet 7.633 7.748 42,00  
Tam 7.552 7.615 -103,00  
Yarım 3.690 3.726 -50,00  
Çeyrek 1.845 1.863 -25,00  
Gümüş.Ons 21,48 21,51 -0,39  
Gümüş Gr. 13,02 13,03 -0,21  
B. Petrol 84,34 84,34 -1,24  
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