***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2023 09:46
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 15 Şubat 2023 tarihinde yapmış olduğu toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı da dikkate alınarak a)Pay geri alım programının azami 3 ay süreyle geçerli olacak şekilde belirlenmesine, b)Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 35.000.000 TL olarak ve geri alınacak azami hisse adedinin ise 5.000.000 adet (5.000.000 TL Nominal) olarak belirlenmesine c)Pay geri alım için ayrılacak fonun, Şirketimizin özkaynaklarından karşılanmasına, d)Gerekli görüldüğü takdirde geri alımının yapılması konusunda şirket yönetiminin yetkilendirilmesine, e) Şirket paylarının pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113327
BIST
11:564.941
En Yüksek
|Değişim
|: 9,67%
|| 435,88
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.942
En Düşük
4.505
11:5618,8496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 19,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
11:5620,2213
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0145
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1388
11:561.111,51
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -12,02
|Açılış
|: 1.111,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,37
BIST En Aktif Hisseler11:54
|BUCIM
|6,49
|149.484.288
|% 10,00
|
|IZMDC
|4,95
|38.458.273
|% 10,00
|
|KRDMD
|17,49
|382.119.919
|% 10,00
|
|SEYKM
|8,47
|5.651.222
|% 10,00
|
|TCELL
|36,74
|448.824.657
|% 10,00
|
|KUVVA
|37,80
|48.460
|% -10,00
|
|COSMO
|82,40
|299.936
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,30
|249.053
|% -9,36
|
|KSTUR
|221,30
|75.685
|% -6,82
|
|TBORG
|28,50
|173.166
|% -6,19
|
|THYAO
|139,90
|2.723.393.414
|% 9,98
|
|ASELS
|58,05
|1.995.528.065
|% 9,63
|
|EREGL
|41,32
|1.209.978.618
|% 9,95
|
|KOZAL
|542,70
|1.172.469.977
|% 9,81
|
|SISE
|42,70
|1.023.549.259
|% 9,99
|
|YKBNK
|8,93
|628.221.775
|% 9,84
|
|BSOKE
|6,01
|394.909.301
|% 4,52
|
|EKGYO
|7,20
|407.719.585
|% 9,92
|
|AKBNK
|16,17
|897.397.436
|% 10,00
|
|AKGRT
|3,00
|146.496.196
|% 4,17
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8460
|18,8499
|% 0,08
|
|Euro
|20,2163
|20,2258
|% -0,05
|
|Sterlin
|22,7425
|22,8566
|% -0,53
|
|Frank
|20,3328
|20,4553
|% -0,12
|
|Riyal
|5,0098
|5,0350
|% 0,11
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-21,71
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.111
|-12,20
|
|Cumhuriyet
|7.633
|7.748
|42,00
|
|Tam
|7.552
|7.615
|-103,00
|
|Yarım
|3.690
|3.726
|-50,00
|
|Çeyrek
|1.845
|1.863
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,51
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|13,02
|13,03
|-0,21
|
|B. Petrol
|84,34
|84,34
|-1,24
|
Seans Raporu
11:54
daha fazla
-
12:08XU100
Endeks 4, 941 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 9, 66 üstünde . İşlem hacmi 24, 229.00 milyon TL de
-
12:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, TKFEN, ALARK
-
12:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, TCELL, SISE
-
12:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 395, 52 artarak (% 9.82 ) 4, 424
-
12:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EREGL, AKSEN, DIRIT, BUCIM, ITTFH, SEYKM, KUYAS, HALKB, VESTL, KONTR