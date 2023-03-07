***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07/03/2023 tarihli ve 2023/06 sayılı kararı ileSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesi hükmü ve ilke kararları çerçevesinde Şirketimiz ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlamak üzere oluşturulan Mali İşlerden Sorumlu Direktörlüğe bağlı Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticiliği'ne, eski bölüm yöneticisi Süleyman Aykut SARIBIYIK'ın Grup Şirketleri içinde ayrı bir göreve atanmış olması nedeniyle mevzuatın öngördüğü lisansları almış bulunan (Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı) Mustafa SÖNMEZ'in, 07/03/2023 tarihi itibarıyla Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak da görevlendirilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121204BIST