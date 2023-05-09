***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2023 - 31.03.2023 hesap dönemine ilişkinüç aylık özet konsolide finansal tabloları ile ara dönem faaliyet raporu09.05.2023 tarihinde kamuya açıklanmış olup, ilgili dökümanlar ve bu döneme ilişkin yatırımcı sunumu şirketimiz internet sitesinde (www.unluco.com) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149142BIST